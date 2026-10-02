Por: El Espectador

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Bogotá será escenario de múltiples actividades culturales y artísticas en los primeros días de octubre, con propuestas que destacan por su diversidad de géneros, formatos y escenarios. Uno de los eventos más esperados es el concierto de cierre del XV Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá, el 4 de octubre en la iglesia San Ignacio. De acuerdo con la información oficial, la Orquesta Sinfónica de Galicia y el Coro Nacional de Colombia, bajo la dirección de Roberto González-Monjas, interpretarán dos reconocidas piezas de Wolfgang Amadeus Mozart: el “Concierto para violín n.º 5” y la “Misa de la Coronación, K. 317”. Este concierto hace parte de la conmemoración de los 270 años del nacimiento del compositor austríaco, un homenaje que evidencia el peso histórico y cultural de su legado.

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El 3 de octubre, quienes buscan nuevas experiencias en la capital podrán asistir a un recorrido nocturno por el antiguo edificio de Telecom, ubicado en la Calle 23 con carrera 13. Este tour guiado inicia a las 5:00 p.m., brindando un acercamiento íntimo a historias poco conocidas sobre uno de los edificios emblemáticos del centro de Bogotá. Los visitantes también tendrán acceso a una instalación inmersiva de Daniela Zorrozua, dentro de la programación de Talleres Telecom.

El cine y las artes visuales también tendrán protagonismo. Ese mismo 3 de octubre se celebrará la jornada “Cinemateca al Parque” en el Parque Vecinal Urbanización Ciudad Hayuelos, donde familias podrán disfrutar, sin costo, de una selección de películas como “Las trillizas de Belleville” y “Mateo”. Paralelamente, en el Museo de Bogotá se inaugura el IV Salón de Artistas Arte a la KY, que hasta el 17 de noviembre expondrá el trabajo de 13 artistas plásticos seleccionados por convocatoria pública. Esta muestra explora múltiples expresiones visuales, desde murales hasta piezas que retratan la vida cotidiana bogotana.

El 4 de octubre, la música también será protagonista en el Teatro Colsubsidio, donde Marta Gómez, reconocida cantautora colombiana galardonada con el Latin Grammy, se presenta junto a la agrupación Cantoalegre. El recital “Mil secretos”, nominado al Grammy latino, convoca al público familiar a partir de las 11:00 a.m. Además, durante el mismo día, el antiguo Movistar Arena acogerá a la banda uruguaya Cuarteto de Nos, en el marco de su gira “Así soy yo”, conmemorando 20 años de su disco “Raro” y presentando canciones de su nuevo álbum “Puertas”.

Otros espacios, como la Biblioteca Luis Ángel Arango, serán punto de encuentro de talleres como el “Laboratorio cultural para corazones rotos”, dirigido a jóvenes interesados en explorar el amor y el desamor a través del arte. De igual manera, la segunda edición de Fritanga Fest llenará de sabores tradicionales las plazas distritales de mercado durante tres días consecutivos. Finalmente, la obra teatral “Bendita Ciudad”, interpretada por mujeres adultas del barrio Belén, ofrece una mirada sensible a la memoria colectiva y personal, cruzando artes escénicas y documentales en una propuesta dirigida a mayores de 12 años.

¿Dónde comprar entradas para los eventos culturales en Bogotá en octubre de 2026?

La compra de entradas para los diferentes eventos mencionados se puede realizar en las plataformas oficiales de cada recinto o directamente en las taquillas de los lugares señalados, como la iglesia San Ignacio, el Teatro Colsubsidio y el antiguo Movistar Arena. Es importante verificar disponibilidad y condiciones específicas, ya que varios eventos cuentan con aforo limitado y hay actividades de entrada libre o requieren inscripción previa, como en la Biblioteca Luis Ángel Arango.

¿Cuáles son los eventos gratuitos durante la primera semana de octubre en Bogotá?

Dentro de la programación, hay varias actividades sin costo, como “Cinemateca al Parque” en Ciudad Hayuelos, el IV Salón de Artistas Arte a la KY en el Museo de Bogotá y el “Laboratorio cultural para corazones rotos” en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que requiere inscripción previa. Estos espacios buscan incentivar la participación y el acceso a manifestaciones culturales para toda la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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