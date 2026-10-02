Un viaje en taxi después de una noche de rumba terminó en un millonario problema para un hombre de 30 años en Bogotá. El pasajero denunció que, después de ser transportado desde Chapinero hasta Palermo Sur, descubrió movimientos que no reconocía y que superarían los 17 millones de pesos.

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Según el relato del afectado, salió de un reconocido bar de la zona cerca de las 3:00 de la mañana. Mientras su acompañante tomó el primer taxi disponible, él esperó otro vehículo para regresar hacia el sur de la ciudad. Sin embargo, el recorrido terminó tardando cerca de tres horas.

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El conductor tampoco lo habría dejado exactamente frente a su vivienda, sino unas dos calles antes. El pasajero se dirigió a su casa y, al despertar, revisó sus cuentas, momento en el que encontró varias compras que aseguró no haber hecho.

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La situación tomó otro giro cuando revisó las cámaras de seguridad de algunos establecimientos en los que se utilizaron sus documentos y su tarjeta. En las imágenes, según su denuncia, identificó a una persona que sería el mismo taxista que lo había transportado horas antes.

Entre los productos adquiridos aparecen alimentos, electrodomésticos y hasta rines para un vehículo. El hombre cuestionó además cómo pudo utilizarse su documento para las compras, pues asegura que existen diferencias físicas y de edad evidentes entre él y el conductor. Tras descubrir los movimientos, interpuso una denuncia y espera que las autoridades utilicen las cámaras para identificar al responsable y establecer quiénes participaron en el caso.

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