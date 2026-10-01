Un motociclista fue víctima de un robo mientras se movilizaba por el barrio Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

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El hecho, que habría ocurrido durante la mañana de este jueves primero de octubre, quedó registrado por una cámara Insta360 instalada en la motocicleta del conductor.

En las imágenes se observa al joven avanzando por una vía del sector hasta que un hombre vestido de negro se acerca y le hace una pregunta relacionada con una dirección.

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El motociclista se detiene para responderle y comienza a darle indicaciones. Sin embargo, mientras conversa con el sujeto, otro hombre permanece cerca del lugar.

Este segundo individuo aparenta estar hablando por teléfono mientras observa al conductor y la motocicleta. La situación cambia rápidamente.

Acá, el video publicado por Colombia Oscura:

#INSEGURIDAD. Jven motociclista que se movilizaba grabando su recorrido con una cam/Insta360 fue víctima de un aterrador asalto a mano armada perpetrado por dos delincuentes en el b/Jerusalén, loc/Ciudad Bolívar, en Bogotá. Los hechos habría ocurrido la mañana de este jueves 1OCT https://t.co/dfSrRZSojv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 1, 2026

Hombre le quitó las llaves mientras otro sacó un arma

Cuando el motociclista todavía estaba detenido, los dos sujetos se acercaron a la moto. El hombre que inicialmente había preguntado por la dirección le quitó las llaves al conductor, aparentemente para evitar que pudiera escapar del lugar.

Segundos después, el otro sujeto sacó lo que aparenta ser un arma de fuego que llevaba escondida en el pantalón y comenzó a intimidar al motociclista.

La víctima quedó frente a los dos hombres y, bajo la amenaza del arma, tuvo que entregar sus pertenencias. En ese momento apareció además un tercer sujeto, vestido con un saco gris.

Inicialmente, el hombre parecía ser un peatón que transitaba por el sector. Sin embargo, en la grabación se observa cómo se acerca al motociclista y participa en el robo.

Tres sujetos rodearon al motociclista durante el asalto

Los tres hombres terminaron alrededor del conductor mientras le quitaban sus objetos personales.

La cámara instalada en la motocicleta permitió registrar desde una perspectiva cercana cómo se desarrolló el robo y cómo la situación pasó de una aparente consulta por una dirección a un asalto en cuestión de segundos.

El video también muestra el momento en que los sujetos utilizan la intimidación para impedir que el motociclista pueda reaccionar o intentar escapar.

Hasta el momento, con la información disponible, no se conoce si las autoridades lograron identificar o capturar a los responsables del hecho.

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