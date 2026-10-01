Dos hombres señalados de participar en el violento robo de un reloj de alta gama a un ciudadano alemán en el norte de Bogotá fueron enviados a prisión, luego de ser capturados en flagrancia el pasado martes 29 de septiembre. El caso ocurrió en inmediaciones de la calle 100 con carrera 8, en el sector de Chicó Norte, y quedó registrado en videos que circularon en redes sociales.

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Los señalados fueron identificados como Joan Sebastián Quiróz Pérez y Jonier Stiven Restrepo García, quienes, de acuerdo con la información conocida sobre el caso, habrían atacado al ciudadano extranjero para quitarle un reloj de lujo avaluado en más de 25 millones de pesos. Durante el asalto, la víctima fue golpeada y resultó herida con un arma traumática.

La rápida reacción de personas que se encontraban en el sector, integrantes de un esquema de seguridad y uniformados de la Policía permitió retener a los dos hombres antes de que escaparan. La intervención se produjo cerca del World Trade Center, en el norte de la capital.

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Así fue el robo al ciudadano alemán en Bogotá

El hecho se registró hacia las 5:30 de la tarde del martes 29 de septiembre, cuando el ciudadano alemán caminaba por el sector de la calle 100. Según los reportes conocidos, los dos hombres lo habrían abordado para quitarle sus pertenencias, entre ellas el reloj de alta gama.

En medio del intento de hurto, la víctima habría opuesto resistencia, por lo que fue agredida físicamente y lesionada con un arma traumática. La Policía indicó que la herida no revestía gravedad.

La alerta de la comunidad permitió activar una rápida respuesta de las autoridades. Ciudadanos y miembros de un esquema de seguridad intervinieron para impedir que los señalados huyeran, mientras llegaban los uniformados. En el operativo también participó personal de la Décima Tercera Brigada del Ejército.

Cuando la Policía llegó al lugar, los dos hombres fueron capturados en flagrancia. Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron el reloj que habría sido hurtado e incautaron elementos relacionados con el caso.

#Bogotá | Denuncian un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá. El concejal @samirabisambra fue testigo de cómo un ciudadano extranjero quien se opuso a un hurto, recibió un disparo que por fortuna sólo le rozó un brazo, hecho registrado en la calle 100 con carrera 9. Los… pic.twitter.com/2QcaeYTKKL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2026

Motocicleta tenía placas falsas y sistemas de identificación alterados

Otro de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue la motocicleta en la que se movilizaban los dos señalados. De acuerdo con la información entregada sobre el procedimiento, el vehículo tenía placas falsas y presentaba alteraciones en sus sistemas de identificación, entre ellos los números del motor y del chasis.

Estas irregularidades también quedaron vinculadas al proceso judicial contra los dos hombres, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Tras las actuaciones judiciales, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Los procesados deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad marcaria.

#JUDICIAL | Fueron enviadas a prisión los responsables del hurto a un ciudadano extranjero en la Calle 100 con Carrera octava. Identificados como Sebastián Quiroz y Jonier Restrepo, un juez de Control de Garantías ordenó mandarlos a una prisión por estos delitos. pic.twitter.com/RJ1ReU4PBs — NOTICIAS EDL (@NOTICIASEDL) October 1, 2026

El caso se conoció luego de que se difundieran imágenes del momento en que varias personas retuvieron a los señalados tras el ataque al ciudadano alemán. La investigación deberá establecer las circunstancias del hecho y la responsabilidad de cada uno de los procesados.

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La decisión de enviarlos a prisión corresponde a una medida de aseguramiento mientras avanza el proceso penal y no constituye, por sí sola, una condena.

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