Una noche de alteración del orden público y violencia desmedida sacudió en las últimas horas a la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, luego de que un vehículo particular embistiera de manera violenta y sin piedad a un grupo de personas que participaban en una riña callejera. Los hechos, que quedaron registrados en un impactante video difundido masivamente a través de las redes sociales y plataformas como X (antes Twitter), han generado una ola de profunda indignación, repudio y temor entre los habitantes de la zona.

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De acuerdo con la información preliminar compartida por cuentas de denuncia ciudadana como Pasa en Bogotá, la tragedia en potencia se desencadenó tras una fuerte gresca registrada en las inmediaciones de un establecimiento comercial ubicado en el sector de Salitre Suba. En las imágenes se aprecia con absoluta claridad el momento en el que el conductor de un automóvil particular, descrito preliminarmente como un Chevrolet Spark de color negro, acelera de manera descontrolada y pasa por encima de varios de los ciudadanos involucrados en la disputa, sembrando el pánico absoluto en plena vía pública.

La reacción de la comunidad que presenció el violento episodio no se hizo esperar. En medio de gritos despavoridos de angustia e incredulidad, varias de las personas presentes intentaron detener la marcha del automotor utilizando palos, piedras y propinándole patadas desesperadas a la carrocería, en un infructuoso esfuerzo por frenar la huida del responsable. “¡Agárrenlo que se escapa!”, “¿Qué ocurrió?” y “¡Pilas con ese man que va manejando!” fueron algunas de las advertencias que vociferaron los angustiados residentes, mientras el vehículo lograba evadir el cerco ciudadano y escapaba velozmente del lugar de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades competentes mantienen un manto de reserva mientras avanzan en las investigaciones pertinentes. Se desconoce públicamente el número exacto de personas lesionadas o si se registraron víctimas fatales de gravedad a consecuencia de este brutal arrollamiento, así como las placas precisas del automotor involucrado. No obstante, las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios donde la ciudadanía exige justicia inmediata, identificación plena del conductor y medidas severas ante este acto de intolerancia desatada que pudo terminar en una catástrofe de proporciones mayores.

Por su parte, fuentes oficiales de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) le confirmaron a este medio que el reporte sobre la alteración del orden público y el incidente vial ingresó a los centros de atención pasadas las 7 de la noche. Unidades especializadas ya se encuentran analizando los fragmentos de video y los testimonios de los testigos presenciales para esclarecer las hipótesis que originaron la riña y dar con el paradero del conductor irresponsable que protagonizó este escalofriante capítulo de inseguridad en la capital.

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