Un robo de celular en Cali terminó llevando a las autoridades hasta una mujer señalada por un caso relacionado con una niña de 9 años, luego de que el ladrón hallara videos en el equipo.

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De acuerdo con la Policia, el ladrón desbloqueó el teléfono y, al revisar la galería, encontró videos en los que aparecía la propietaria junto a la menor. Ante lo que observó, decidió publicar el contenido en internet para denunciar lo descubierto.

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A partir de esa publicación, las autoridades tuvieron acceso al material y comenzaron a buscar a la dueña del equipo. Fiscalía adelantó diligencias para identificar a las personas de las grabaciones y establecer dónde podían ser ubicadas.

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La investigación llevó a los funcionarios hasta una vivienda del barrio Eduardo Santos, en Cali. Allí encontraron a la mujer señalada y procedieron con su captura, mientras continuaban las pesquisas para establecer los hechos.

#CALI: Le robaron el celular y el ladrón la terminó denunciando ante la Policía por explotar sexualmente a su propia hija de 9 años Robo de celular permitió descubrir un presunto caso de abuso sexual contra niña de 9 años en Cali. El ladrón encontró videos en el teléfono y… pic.twitter.com/k33MRyWHKU — Esto es Cali Ve (@estoescali_) September 30, 2026

Dos hijos mayores de la mujer reconocieron a la niña de las grabaciones como su hermana menor. Además, manifestaron ante las autoridades que, presuntamente, habrían sufrido episodios de maltrato por parte de su madre.

Posteriormente, la Fiscalía presentó ante un juez los elementos de la investigación. En la audiencia, la mujer quedó vinculada a un proceso por acceso carnal violento contra una menor de 14 años, relacionado con el material hallado.

La investigación busca establecer si las grabaciones fueron compartidas con otras personas o tuvieron uso económico. Ese aspecto permanece bajo revisión mientras avanza el caso.

El hallazgo surgió por accidente después del robo del equipo. Por ahora, la mujer permanece vinculada al proceso y las autoridades continúan diligencias para esclarecer lo ocurrido.

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