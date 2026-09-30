De la misma manera en la que el presidente Abelardo de la Espriella expuso la captura de un ruso señalado de espionaje, otro caso delictivo quedó a flote con la reacción de las autoridades.

Sigue a PULZO en Discover

La Policía concretó la aprehensión de un sujeto de 19 años en la estación San Victorino de Transmilenio, luego de vestir indumentaria parecida a la oficial y adjudicarse el rango de teniente.

Esa entidad compartió por medio de un video desde su cuenta institucional de X (antes conocido como Twitter) el particular caso y cómo es que el joven llevó a cabo el engaño en el centro de Bogotá:

El arresto tomó forma en medio de requisas, chequeos de identidad y patrullajes preventivos adelantados por los efectivos adscritos al Grupo de Transporte Masivo en el centro bogotano.

Lee También

Una colaboradora auxiliar avisó oportunamente sobre el sospechoso, quien aseguraba integrar las filas de la Policía Nacional con la mencionada dignidad de oficial dentro de la fuerza pública.

Al abordar la situación, las patrullas constataron que el falso policía portaba abrigo y prendas con terminaciones idénticas a la dotación institucional, tipificando una supuesta utilización ilegal de uniformes e insignias.

El acusado accedió voluntariamente a la revisión física apenas los uniformados lo abordaron dentro del sistema de movilidad de la capital.

Posterior a la inspección detallada, las unidades formalizaron el arresto inmediato. La fuerza pública no registró la entrega de carné alguno que avalara el supuesto grado manifestado por el ciudadano.

El implicado junto con los elementos decomisados pasaron a órdenes de la Fiscalía General de la Nación para iniciar las diligencias judiciales y resolver su estatus legal correspondiente.

Voceros de la entidad resaltaron que las unidades del transporte masivo acumulan 1.498 aprehensiones en flagrancia por diversas conductas punibles durante la presente vigencia.

Finalmente, la institución instó a la comunidad a reportar cualquier evento que altere el orden público marcando a la línea 123 o acudiendo al puesto de control más próximo.

¿Cómo identificar a un policía real de uno falso en Colombia?

Verificar la identidad de un policía en Colombia requiere atender detalles específicos del uniforme, la carnetización oficial y los elementos de dotación institucional.

El primer elemento de validación es la placa policial, la cual debe ser metálica, incluir el número de identificación y coincidir con el carné policial presentado, detalle que no debe pasarse por alto en ningún caso.

Los uniformes policiales cuentan con una herramienta tecnológica clave consistente en un código QR impreso en la chaqueta o placa del funcionario público.

Los ciudadanos pueden escanear dicho código utilizando cualquier teléfono inteligente para desplegar la información oficial directamente en la plataforma digital institucional de la entidad.

La identificación oficial en pantalla refleja el nombre completo del agente, su grado dentro de la fuerza pública, la unidad asignada y el estado activo.

Asimismo, los policías reales deben portar el carné oficial de la institución con holograma de seguridad, fotografía reciente, nombres claros y firma correspondiente.

En caso de dudas sobre el procedimiento o la autenticidad del personal, solicite de inmediato la presencia del cuadrante policial de la zona.

Llamar a la línea de emergencias 123 permite verificar al instante con los operadores centrales la identidad de las patrullas desplegadas en el sector.

Los agentes reales nunca solicitarán la entrega de dinero en efectivo, cheques o pertenencias personales en la calle para eximir sanciones administrativas o judiciales.

Tampoco deben exigir traslados hacia sitios oscuros o desolados sin la presencia de un vehículo oficial debidamente marcado con la numeración de la institución.

Estar informado sobre estos protocolos de seguridad previene estafas, suplantaciones de autoridad y abusos durante operativos de control en las vías públicas del país.

* Pulzo.com se escribe con Z