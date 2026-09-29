Un nuevo hecho de inseguridad fue registrado en el norte de Bogotá luego de que un ciudadano extranjero fuera víctima de un intento de hurto de su celular en la calle 100 con carrera octava. El caso fue expuesto en una publicación en X, en la que se detalló cómo reaccionaron la víctima, otros ciudadanos y escoltas que se encontraban en el sector.

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De acuerdo con la publicación hecha por el concejal Samir Abisambra, el ciudadano se habría opuesto al robo de su teléfono celular, ante lo cual los delincuentes lo golpearon y posteriormente le dispararon. Por fortuna, el impacto no alcanzó a causarle una herida grave, pues la bala apenas le rozó uno de los brazos.

La situación provocó una reacción inmediata de las personas que se encontraban en el lugar. Según el relato publicado en X, ciudadanos y escoltas intervinieron para perseguir a los señalados responsables y lograron que fueran interceptados y capturados.

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Un ciudadano extranjero fue víctima de un intento de hurto de su celular en la Calle 100 al Norte de Bogotá.

Al oponerse, los delincuentes lo golpearon y le dispararon, el impacto solo le rozó el brazo. La reacción de ciudadanos y escoltas permitió que los hombres fueran… pic.twitter.com/aFGmMpB3yB — Focus Noticias (@focusnoticia) September 29, 2026

El episodio ocurrió en un punto de Bogotá con alto movimiento vehicular y peatonal, y volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones por los hechos de inseguridad que se presentan en diferentes sectores de la capital.

La denuncia también hizo un llamado a fortalecer las medidas de seguridad, la prevención y la capacidad de reacción ante este tipo de situaciones. “Esto no puede convertirse en normalidad”, se señaló en la publicación, que reclamó condiciones para que habitantes y visitantes puedan movilizarse con mayor tranquilidad por la ciudad.

Pero el caso tuvo un detalle adicional que llamó la atención. En el video se ve cómo después de enfrentarse al ladrón y golpearlo durante la situación, la víctima terminó recibiendo un llamado de atención por su reacción.

Otro robo el mismo día en Bogotá: ladrón fue atrapado tras intento de asalto a mujer

En otro caso registrado al norte de Bogotá, habitantes del barrio Mazurén lograron detener a un hombre señalado de intentar robar violentamente a una mujer. La situación quedó registrada en video por un ciudadano que se encontraba en el sector.

En las imágenes se observa la llegada de la Policía mientras varias personas se acercan al lugar. Algunos intentaron agredir al presunto ladrón, pero otros ciudadanos intervinieron para evitar que continuaran golpeándolo, mientras las autoridades asumían el control de la situación.

¡CAPTURADO! En el barrio Mazuren al norte de Bogotá la misma comunidad atrapó a este ladrón que intentó robar violentamente a una mujer. Todo quedó registrado por un ciudadano. pic.twitter.com/yVJPjHnFNf — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) September 29, 2026

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