Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en Bogotá, esta vez en el norte de la ciudad, en donde una mujer fue despojada de sus pertenencias mientras esperaba a entrar a un conjunto residencial a bordo de su vehículo particular.

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El hurto ocurrió en la calle 106 A, este lunes 28 de septiembre, y fue ejecutado por un hombre que transitaba por el sector como un peatón más.

Las cámaras de seguridad de la zona residencial evidenciaron que el hombre esperó a que la mujer se estacionara para entrar al conjunto y en cuestión de minutos, la intimidó con un arma hasta llevarse sus pertenencias.

El video muestra que una vez logró su cometido, el hombre escapó a bordo de una motocicleta.

Robos a plena luz del día en Bogotá son cada vez más

Esta modalidad es cada vez más frecuente. Durante el fin de semana, un hecho similar fue registrado también por las cámaras de seguridad de un concurrido restaurante en Usaquén. Allí, otro hombre asaltó a una mujer con un arma y terminó llevándose su celular.

De igual forma, la modalidad de escape fue la misma registrada en el hurto de este lunes: a bordo de una motocicleta.

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