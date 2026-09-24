El taxista capturado después de protagonizar una balacera en inmediaciones del aeropuerto El Dorado podría enfrentar diferentes delitos por los hechos ocurridos durante la noche del miércoles 23 de septiembre.

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Según la Policía, el conductor habría utilizado un arma traumática para intimidar a otros taxistas durante una discusión y posteriormente habría accionado el dispositivo cuando intentaba escapar de los uniformados que acudieron al lugar.

La persecución terminó en Teusaquillo, donde el hombre fue capturado. Las autoridades también encontraron el arma traumática y anunciaron la inmovilización del vehículo en el que se movilizaba.

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Aunque se escucharon varias detonaciones en una zona con alta presencia de viajeros y trabajadores, la Policía confirmó que no hubo personas lesionadas. Ahora será la investigación la que determine cuáles fueron las circunstancias exactas de los disparos y qué conductas podrían ser atribuidas al conductor.

¿Qué delitos podría enfrentar el taxista?

El análisis de abogados penalistas citado por El Tiempo plantea que la situación jurídica dependerá principalmente de la finalidad de los disparos, las personas contra las que fueron hechos y las características del arma.

Uno de los posibles delitos está relacionado con la actuación contra los policías que intervinieron durante la persecución. El Código Penal contempla la violencia contra servidor público y establece una pena de cuatro a ocho años de prisión. Además, existen circunstancias de agravación cuando la conducta se comete contra integrantes de la Fuerza Pública o mediante armas y dispositivos menos letales.

Esto no significa que esa vaya a ser automáticamente la condena para el taxista. Primero tendría que establecerse que la conducta encaja en ese delito y determinar las circunstancias específicas del caso.

También podría entrar en discusión una eventual tentativa de homicidio, pero los abogados consultados advierten que para llegar a esa conclusión tendría que demostrarse que los disparos estuvieron dirigidos de manera inequívoca a causar la muerte.

Por eso serán relevantes elementos como la dirección de los disparos, la distancia, la trayectoria y la capacidad lesiva del dispositivo utilizado.

La pena dependerá de lo que determine la investigación

Otro punto que tendrá que esclarecerse es la situación jurídica del arma traumática. El Código Penal establece penas de nueve a 12 años para el porte o tenencia ilegal de determinadas armas de fuego cuando no existe permiso, aunque la aplicación de esa norma dependerá de la clasificación técnica del elemento utilizado en este caso.

Los abogados también plantearon que, frente a los otros taxistas, la Fiscalía deberá establecer si los disparos tenían como propósito intimidarlos o si existió una intención diferente.

Por ahora, el taxista permanece a disposición de las autoridades después de ser capturado tras la persecución.

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