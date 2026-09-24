Por: El Espectador

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La tranquilidad de la zona cercana al aeropuerto El Dorado, en Bogotá, se vio alterada tras un incidente en el que un taxista fue capturado por la Policía Metropolitana, señalado de intimidar a varios colegas y disparar contra uniformados que intentaron detenerlo. De acuerdo con la información proporcionada por el brigadier general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos comenzaron cuando el conductor, presuntamente armado, amenazó a otros taxistas en las cercanías de la terminal aérea. Ante la alerta por el comportamiento sospechoso, varios policías que patrullaban el sector intervinieron rápidamente para controlar la situación.

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La investigación preliminar indica que fue el mismo conductor quien, al percatarse de la presencia de los uniformados, intentó huir del lugar y habría disparado contra ellos utilizando un arma traumática. Según lo dicho por el brigadier general Cristancho, uno de los uniformados reaccionó empleando su arma de dotación, una decisión que, según la institución, obedeció al deber de proteger tanto su integridad como la de los ciudadanos y se enmarca en lo que legalmente se considera legítima defensa. A pesar del cruce de disparos, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que no hubo personas lesionadas durante el enfrentamiento.

Para dar con el paradero del taxista tras su fuga, las autoridades implementaron un plan candado, una estrategia operativa consistente en cerrar posibles vías de escape y restringir la movilidad en la zona. Gracias a esta acción, los uniformados lograron interceptar el taxi en inmediaciones de un centro comercial en Teusaquillo. En ese momento procedieron a la incautación del arma traumática, señalada como el elemento usado para amedrentar a los otros conductores y contra los mismos policías. Además, el vehículo fue inmovilizado como parte del proceso judicial. Tanto el capturado como el arma y el taxi quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de formular los cargos correspondientes y adelantar la investigación sobre el incidente.

Las diligencias en curso deberán arrojar claridad sobre las motivaciones que llevaron al conductor a amenazar a sus colegas, el número exacto de disparos realizados y el trayecto recorrido desde el aeropuerto hasta el sitio de su detención.

¿Por qué la Policía Metropolitana de Bogotá utiliza el plan candado en casos de persecución?

El plan candado es una táctica de las autoridades para restringir de forma inmediata las rutas de escape de un sospechoso en situaciones de persecución o fuga. Al cerrar accesos estratégicos y desplegar uniformados en puntos clave, se aumenta la probabilidad de detener a la persona involucrada, como ocurrió en este caso en Teusaquillo, de acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

¿Qué es un arma traumática y por qué se utiliza este término en la investigación?

El término "arma traumática" se refiere a dispositivos diseñados para causar daño físico sin necesariamente tener la letalidad de un arma de fuego convencional. Se emplea este concepto en el proceso investigativo porque el taxista presuntamente utilizó uno de estos artefactos tanto para amedrentar a otros conductores como para disparar contra los uniformados, según la información oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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