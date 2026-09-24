En medio de la controversia por temas de orden público en Bogotá, Carlos Fernando Galán puso el dedo en la llaga en el caso del deceso de Donovan Balanta.

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El alcalde de la capital colombiana acudió a su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) para referirse al fallecimiento de ese hombre luego de ser detenido en un operativo de la Policía en el sur de la ciudad.

“Los hechos alrededor de la muerte de Donovan Balanta se deben aclarar por completo. Tal como se lo dije a su madre, Marleny Paz, y su familia, a quienes les manifesté nuestra solidaridad, cuentan con todo el apoyo del Distrito”, advirtió.

Galán fue tajante para confirmar lo conversado con la madre del muerto sobre los pasos que se han tomado frente a lo que pasó en una situación que llamó la atención de la opinión pública.

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“El domingo, en el marco de un procedimiento policial de la Policía de Soacha en los límites con Ciudad Bolívar, Donovan Balanta falleció en circunstancias que en este momento están siendo investigadas. Todas las entidades del Distrito están listas para apoyar en las investigaciones, y les he pedido expresamente a las autoridades competentes acelerar la investigación y llegar hasta el fondo de lo sucedido”, afirmó.

A pesar de que los oficiales involucrados fueron retirados, el alcalde de la capital colombiana ofreció detalles acerca del procedimiento que se llevó a cabo por el caso.

“Desde el domingo, la Secretaría de Gobierno de Bogotá ha acompañado a la familia de Donovan, y el lunes fui informado por parte del General Cristancho de que los uniformados involucrados en estos hechos fueron separados de sus cargos por la Policía de Soacha”, remarcó.

En el remate de su mensaje, puso sobre la mesa la postura institucional que tiene para asumir el hecho que abrió paso a un escándalo por el trágico final que tuvo.

“Quiero ser claro: es fundamental ejercer autoridad, y respaldamos a la Policía en esa tarea, pero cuando existan casos de abusos, estos deben ser sancionados. No los vamos a tolerar ni a ocultar por ningún motivo”, sentenció.

La muerte provocó señalamientos de abuso y racismo de la Policía de Soacha, aunque todavía no existe una respuesta definitiva sobre los acontecimientos del mencionado tema.

Esta fue la publicación:

Los hechos alrededor de la muerte de Donovan Balanta se deben aclarar por completo. Tal como se lo dije a su madre, Marleny Paz, y su familia, a quienes les manifesté nuestra solidaridad, cuentan con todo el apoyo del Distrito. El domingo, en el marco de un procedimiento… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) September 24, 2026

¿Qué pasó en caso de Donovan Balanta en Bogotá?

El caso de Donovan Balanta encendió las alarmas en Bogotá tras confirmarse su trágico fallecimiento en circunstancias violentas dentro de la ciudad.

El joven desapareció en la localidad de Bosa, movilizando a sus familiares y a la comunidad en una intensa búsqueda por varios días.

Posteriormente, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la víctima en una zona baldía con evidentes signos de violencia e impactos mecánicos.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación asumieron de inmediato las investigaciones para esclarecer la muerte de Donovan Balanta.

Los peritos de la policía judicial recolectaron grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de vecinos e información clave sobre los últimos contactos del joven.

Las pesquisas iniciales permitieron identificar a varios sospechosos vinculados con la agresión armada y la posterior ocultación del cadáver en la zona.

Gracias a la rápida reacción investigativa, los uniformados capturaron a los presuntos responsables señalados de participar directamente en la ejecución del crimen.

La Fiscalía imputó a los procesados los delitos de homicidio agravado, tortura y ocultamiento de material probatorio ante un juez de control de garantías.

Un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para los acusados mientras avanza el proceso penal en los tribunales.

La familia de la víctima exige celeridad judicial para aplicar máximas condenas a quienes planearon y ejecutaron el lamentable hecho en la capital.

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