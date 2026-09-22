Por: El Espectador

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Donovan Balanta Paz perdió la vida bajo custodia policial en la noche del domingo 20 de septiembre, en el barrio Caracolí, ubicado en los límites entre Ciudad Bolívar y Soacha. De acuerdo con versiones recogidas por El Espectador, Donovan regresaba de recoger a su novia cuando pasó cerca de una intervención policial por una riña. Su familia sostiene que él no participaba en el conflicto, pero rompió una botella a una distancia considerable de los uniformados y salió corriendo al percibir que iban hacia él.

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La persecución se extendió por aproximadamente una cuadra y media hasta que los agentes lograron alcanzarlo y reducirlo. Según informó la Policía de Soacha, el procedimiento incluyó el uso de un dispositivo de descargas eléctricas, conocido como 'taser', para inmovilizarlo, y después fue trasladado junto a José Luis Guerrero Moreno, amigo de su infancia, hacia la Estación Cazucá.

La familia denuncia que, ya esposado y tendido en el suelo, Donovan recibió múltiples descargas eléctricas en la espalda y el pecho, además de golpes de varios policías. Incluso, relataron que expresó no poder respirar, pero solo fue auxiliado cuando perdió el conocimiento, falleciendo luego bajo custodia policial. Mientras tanto, la institución sostiene que tuvo una “afectación repentina” en la estación y llegó aún con signos vitales al hospital, pero los allegados aseguran que entró sin vida. Solo la dictaminación de Medicina Legal podrá establecer la causa de su muerte y si está relacionada con el procedimiento policial.

Jhon Deiby Gómez Murillo, padrino de uno de los hijos de Donovan, contó a El Espectador que Donovan era un joven trabajador y respetuoso, con empleo en una farmacéutica y próximo a culminar sus estudios de criminalística. También ayudaba en actividades deportivas y procesos comunitarios para jóvenes en Caracolí, de acuerdo con relatos recogidos por una lideresa afro local, quien prefirió mantener su anonimato.

El caso desencadenó graves denuncias por presuntas agresiones racistas, excesiva fuerza y amenazas posteriores contra la familia y testigos. De hecho, la lideresa afro aseguró que existen otras denuncias previas en el sector sobre maltrato y discriminación policial hacia jóvenes afrodescendientes. La Inspección General de la Policía abrió una indagación disciplinaria, y la familia pidió a la Fiscalía una investigación que garantice protección y esclarecimiento.

La muerte de Donovan evoca el recordado caso de Javier Ordóñez, fallecido en 2020 tras la reiterada utilización de un 'taser' y severas golpizas por parte de patrulleros, hecho que derivó en condenas de prisión y sanciones disciplinarias para los responsables. La pregunta sobre los límites y controles en el uso de la fuerza policial vuelve a surgir, esperando que esta vez las pruebas médicas y testimoniales aporten claridad sobre lo sucedido.

¿Qué es un dispositivo 'taser' y cómo se utiliza en procedimientos policiales?

El dispositivo 'taser' es un arma de descarga eléctrica utilizada por varios cuerpos policiales para inmovilizar a personas sin usar armas letales. Según lo narrado por la Policía de Soacha y familiares de Donovan Balanta Paz, este dispositivo fue aplicado varias veces en su cuerpo durante su detención. Si bien su objetivo es neutralizar movimientos violentos, en algunos casos su uso reiterado puede tener consecuencias graves para la salud, lo que aumenta la polémica sobre sus protocolos de uso.

¿Cuáles son las denuncias de racismo y abuso policial en el caso Donovan Balanta Paz?

De acuerdo con la lideresa afro consultada por El Espectador y la versión de la familia de Donovan Balanta Paz, durante el procedimiento y posterior a su muerte se habrían producido insultos racistas, agresiones físicas y amenazas contra la familia y testigos. Además, organizaciones locales advierten sobre otros casos recientes de maltrato y discriminación policial en contra de jóvenes afrodescendientes en los barrios de Ciudad Bolívar y Soacha. Estas denuncias han llevado a solicitar investigación y protección frente a posibles represalias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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