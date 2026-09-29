Sharjah, uno de los siete emiratos de los Emiratos Árabes Unidos, será el Invitado de Honor de la 39.ª Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), que se realizará del 20 de abril al 3 de mayo de 2027.

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Será la primera vez que este emirato árabe tenga este reconocimiento en la feria.

La participación permitirá presentar en Bogotá una muestra de la literatura, producción editorial y riqueza cultural de Sharjah, además de generar nuevos espacios de intercambio entre escritores, lectores, editores y profesionales de Colombia, América Latina y el mundo árabe.

Sharjah fue declarada Capital Mundial del Libro por la UNESCO en 2019, reconocimiento relacionado con sus iniciativas de promoción de la lectura, inclusión, patrimonio y desarrollo editorial.

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Su ecosistema incluye la Sharjah Book Authority, responsable de eventos como la Feria Internacional del Libro de Sharjah y el Festival de Lectura Infantil, además de proyectos de traducción y circulación de obras.

La FILBo 2026 recibió 563.000 visitantes y registró 1.285 citas de negocio durante su Salón Internacional de Negocios, con expectativas por US$4,97 millones.

Para 2027, la presencia de Sharjah busca ampliar esos intercambios y acercar al público colombiano a autores, obras y expresiones culturales de los Emiratos Árabes Unidos.

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