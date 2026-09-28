El momento en que un cachorro es arrastrado por una motocicleta mientras sus dueños son víctimas de un atraco quedó registrado en video y ahora es una de las principales pistas para encontrar al animal. Se trata de Pato, un perro de apenas siete meses, que fue robado el pasado 21 de septiembre en el barrio Britalia Norte, en la localidad de Suba, Bogotá.

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El hecho ocurrió cerca de las 7:45 de la noche, cuando Paula, propietaria del cachorro, caminaba con su novio y la mascota. La pareja se detuvo para revisar algo del perro y en ese momento dos personas que se movilizaban en una motocicleta se acercaron.

Según contó Paula a El Tiempo, uno de los delincuentes descendió de la moto y la amenazó con un cuchillo. La joven decidió entregarle su celular para evitar que la situación escalara, pero el asaltante volvió hacia ella y tomó la correa que llevaba Pato.

“Volvió hacia mí después de un momento y me jaló la correa”, relató la dueña al medio citado, al explicar cómo los delincuentes escaparon en una motocicleta blanca con el cachorro.

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#BOGOTÁ. La noche del 21SEP, en el b/Britalia Norte, loc/Suba, dos sujetos en motocicleta le robaron el perro a una pareja tras intentar quitarles el celular, según registró cám/seguridad. Días después, los individuos comenzaron a llamar a los dueños para exigirles dinero a… pic.twitter.com/4Rin6fGP7G — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 29, 2026

El video muestra precisamente ese instante. En las imágenes se observa cómo el animal queda sujeto a la motocicleta mientras los ladrones emprenden la huida. “El perrito salió prácticamente volando sostenido por la correa”, contó Paula a este medio.

Tras el robo, los delincuentes habrían dejado el collar y la placa de identificación del cachorro en un parque de Suba Rincón. Ese punto corresponde a la última ubicación registrada por el dispositivo localizador que llevaba el perro.

Pero la angustia de la familia no terminó allí. De acuerdo con El Tiempo, después de la desaparición aparecieron personas que aseguraban tener información sobre Pato y comenzaron los intentos de extorsión. Uno de los supuestos compradores llegó a exigir 900.000 pesos a cambio de entregar al animal.

Según explicó Paula, la familia se negó a enviar dinero por adelantado y propuso entregar el efectivo cuando tuviera al cachorro de vuelta. “La persona que nos llamó nos dijo que había encontrado a Pato caminando solo. Entonces le dijimos que le dábamos el efectivo cuando tuviéramos al perrito y se negó rotundamente”, relató.

La mujer también contó que esa persona dejó de responder posteriormente y que incluso aseguró que “iba a vender al perro”.

Finalmente, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía desde el primer día. La familia asegura que espera respuestas y ayuda para ubicar al cachorro, que tiene un microchip y padece afecciones gástricas que requieren cuidados especiales.

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