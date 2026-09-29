Un nuevo caso de retención comunitaria se conoció en Bogotá luego de que habitantes de la localidad de Bosa atraparan a un hombre señalado de estar involucrado en un presunto hurto bajo la modalidad de raponazo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Agarraron a ladrón que disparó a extranjero en intento de robo, en Bogotá: víctima salió regañada)

El caso fue difundido en redes sociales por la cuenta Pasa en Bogotá, que publicó imágenes del momento posterior a la retención del hombre y aseguró que la comunidad lo habría sorprendido mientras delinquía en la zona.

De acuerdo con esa versión, los ciudadanos lograron detener al sujeto y posteriormente lo rodearon mientras esperaban la intervención de las autoridades.

Lee También

En las imágenes difundidas se observa al hombre acorralado por varias personas, mientras permanece agachado y aparentemente presenta lesiones. Sin embargo, no existe hasta el momento una confirmación oficial sobre el origen de las heridas que presenta. La publicación también señala que el hecho ocurrió en la localidad de Bosa.

#BOGOTÁ. Presunto ladrón capturado en el barrio San Martín de la localidad de Bosa. Según lo que informan, el individuo estaba de raponero en la zona, la comunidad se percata, lo agarran, le propinan varios consejos y le queman la motocicleta. pic.twitter.com/YNqYT2fZOA — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 29, 2026

La motocicleta terminó completamente quemada

El elemento que más llamó la atención en las imágenes fue la motocicleta en la que, según la información difundida, se movilizaba el señalado. El vehículo aparece completamente consumido por el fuego, mientras varias personas permanecen alrededor del lugar.

La versión publicada en redes sostiene que los habitantes del sector decidieron prenderle fuego a la motocicleta después de retener al presunto delincuente.

El episodio recuerda otros casos ocurridos en Bogotá en los que ciudadanos han retenido a personas señaladas de cometer hurtos y han tomado represalias contra los vehículos utilizados para movilizarse.

¿Qué se sabe del presunto hurto?

Hasta el momento, la información disponible sobre el caso de Bosa proviene de reportes ciudadanos y de la publicación que difundió las imágenes.

Según esa versión, el hombre habría sido sorprendido mientras comitía un robo bajo la modalidad de raponazo, en la que el delincuente se moviliza generalmente en motocicleta para arrebatar las pertenencias a una persona y escapar rápidamente.

* Pulzo.com se escribe con Z