Por: VALORA ANALITIK

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Para miles de conductores en el occidente de Bogotá, un tramo de pocos metros podía convertirse en uno de los mayores problemas del recorrido. La razón estaba en un cambio abrupto de la vía: después de avanzar por una avenida con varios carriles, los vehículos se encontraban con un punto donde el espacio se reducía y el flujo terminaba concentrándose en un solo carril por sentido.

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Ese tipo de situaciones es uno de los factores que termina agravando los trancones en la ciudad, especialmente cuando coinciden con las horas de mayor demanda, obras inconclusas, conexiones viales que no están completas o vehículos de carga que deben atravesar sectores residenciales.

Ahora, ese punto crítico de la avenida José Celestino Mutis, también conocida como calle 63, fue intervenido por el Distrito. La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entregó el tramo que faltaba para conectar completamente la vía entre las carreras 114 y 122, en la localidad de Engativá.

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La intervención permite que la avenida tenga tres carriles por sentido en este sector y elimina el cambio que obligaba a los conductores a pasar de tres carriles a uno para después volver a recuperar la capacidad de la vía.

El problema quedó identificado después de que el Distrito recibiera y entregara en septiembre de 2025 la ampliación de la avenida José Celestino Mutis entre las carreras 112B Bis y 122.

Aunque ese proyecto permitió ampliar la vía y mejorar la movilidad del sector, quedó pendiente una conexión que generaba un cuello de botella en la carrera 114. En la práctica, los vehículos que venían por una vía de mayor capacidad tenían que enfrentarse a una reducción repentina de carriles.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que cuando llegó la administración encontró que el proyecto llevaba varios años de retraso y que, aunque se logró terminar la obra principal, todavía quedaba pendiente solucionar ese punto.

“Cuando llegamos a la Alcaldía, esta obra tenía cerca de seis años de retraso. La terminamos y la entregamos el año pasado, pero quedó un problema: en la calle 112 pasaba de tres carriles a uno, generando un embudo que no tenía ningún sentido. Compramos los predios, adjudicamos un nuevo contrato y hoy entregamos la solución para que la calle 63 tenga tres carriles a cada lado”, afirmó Galán.

Para completar la conexión fue necesario adquirir siete predios y adelantar una nueva licitación que permitiera construir el tramo faltante.

La obra que elimina el cuello de botella

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que la intervención corresponde a cerca de 400 metros de vía que faltaban para garantizar la continuidad de los tres carriles.

“Hoy queda solucionado este problema en la avenida José Celestino Mutis. Este proyecto arrancó en el 2017, debería haberse entregado en el 2019, pero cuando llegamos estaba en el 53 %. En año y medio nos pusimos en la tarea de destrabar el proyecto, de ponernos al día y lo entregamos: 1.3 kilómetros, desde la carrera 112 a la carrera 122. No obstante, encontramos un problema: faltaban cerca de 400 metros de vía, que creaban un embudo, de tres carriles se devolvía a uno y luego, de nuevo, a tres. Hoy el alcalde entrega estos cerca de 400 metros, que permiten continuar en tres carriles desde avenida Rojas hasta la carrera 122”, dijo Molano.

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El nuevo tramo contempla seis carriles en total, tres por sentido, además de obras complementarias para peatones, ciclistas y usuarios del sector. La inversión de esta intervención supera los $22.000 millones, de acuerdo con la información entregada por la Alcaldía.

También habrá ciclorruta y nuevo espacio público

La obra no se limita a ampliar la calzada para los vehículos. El proyecto incorporó 3.208 metros cuadrados de espacio público, además de la continuación de una ciclorruta de 308 metros.

En el sector también se instaló un gimnasio al aire libre compuesto por ocho máquinas de fuerza y un set de calistenia con capacidad para 12 usuarios. A esto se suman 847 metros cuadrados de nuevos murales, con representaciones de animales asociados con el ecosistema andino, como parte de la intervención urbana del corredor.

Según la administración distrital, las obras benefician a más de 612.000 ciudadanos de Engativá y sectores como Mirador, Sabanas del Dorado, Laureles y Villa Gladys.

El impacto de la conexión también está relacionado con la cantidad de vehículos que utilizan este corredor. La secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que el tramo de la avenida Mutis registra cerca de 5.000 vehículos durante la hora de máxima demanda.

“Con esta nueva entrega del Instituto de Desarrollo Urbano se benefician más de 600 mil personas de la localidad de Engativá. Es un nuevo tramo de la avenida Mutis que tiene cerca de 5000 vehículos en la hora de máxima demanda, además un nuevo tramo de ciclorruta y nos permite sacar el transporte de carga de los barrios que estaba generando conflictos y riesgos en la seguridad vial”, explicó Ortiz.

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