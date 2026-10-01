Por: El Espectador

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En la actualidad, la explotación de menores adopta formas más sutiles y menos evidentes que la violencia física o el secuestro tradicional. Como enfatiza el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRON), este delito se esconde tras una fachada de afecto, falsas promesas de éxito y la entrega estratégica de regalos costosos. En entornos tan cercanos como los barrios, colegios e incluso en las redes sociales y dispositivos electrónicos que portan los jóvenes, suelen presentarse dinámicas que, pese a su gravedad, han sido trivializadas o romantizadas. Según advierte el IDIPRON, figuras como el denominado ‘sugar daddy’ han sido normalizadas tanto en conversaciones cotidianas como en internet, y en ocasiones se ignoran señales de alerta cuando adolescentes exhiben objetos o ropa de alto valor que no concuerdan con la capacidad económica de sus familias.

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La falta de atención por parte de los hogares y las restricciones económicas pueden llevar a padres y cuidadores a pasar por alto comportamientos que, lejos de tratarse de “ayudas”, en realidad constituyen una trampa impuesta por quienes explotan a menores. El texto insiste en que bajo ninguna circunstancia debe aceptarse que un bien material o apoyo financiero justifique arriesgar la integridad o la dignidad de niños y adolescentes. Una vez se produce un intercambio de favores o compañía de un menor por cualquier tipo de dádiva, se configura un delito cuya responsabilidad recae exclusivamente sobre el adulto victimario, descontando completamente la culpabilidad de la víctima.

El IDIPRON señala que su trabajo diario implica intervenir bajo principios pedagógicos de alegría, afecto y libertad, acompañando a adolescentes a deconstruir mentiras y construir nuevos proyectos de vida lejos de la explotación. Sin embargo, recalca que la protección integral no puede depender únicamente del Estado. Se requiere de compromiso comunitario, como pactos familiares para navegar en internet de forma segura y la capacidad de padres y madres para escuchar y proteger sin juzgar, además de romper el silencio social en torno a estos casos.

Identificar señales de alerta no es sinónimo de desconfianza hacia los hijos, sino una forma de protegerlos. Si un adulto ajeno busca confidencias, condiciona regalos a cambio de favores o ofrece propuestas poco realistas sobre viajes o trabajo, se deben tomar medidas y denunciar. Canales como la Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Línea 122 de la Fiscalía General de la Nación o la Línea 123 de la Policía Nacional están disponibles para estos casos.

Como concluye IDIPRON, Bogotá no debe sacrificar los sueños ni la dignidad de su juventud. El mayor regalo que se les puede ofrecer a niños, niñas y adolescentes es garantizarles entornos seguros, libres de cualquier forma de explotación.

¿Cuáles son las señales de alerta para identificar la explotación de menores?

De acuerdo con IDIPRON, las señales de alerta pueden incluir adultos desconocidos interesados en guardar secretos con menores, condicionamiento de regalos costosos o propuestas poco creíbles sobre oportunidades de modelaje o viajes. Identificar estos comportamientos es esencial para la protección y debe motivar la denuncia inmediata a las autoridades competentes.

¿Qué significa el término ‘sugar daddy’ en el contexto de la explotación de menores?

El término ‘sugar daddy’ hace referencia a un adulto que ofrece obsequios, dinero o bienes materiales a adolescentes a cambio de compañía, favores o incluso intimidad, disfrazando la explotación bajo apariencias de afecto o ayuda. Esta práctica, advertida por IDIPRON, constituye un delito y vulnera los derechos de los menores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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