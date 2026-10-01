Bruce Mac Master confirmó su salida de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) mediante una carta en la que explicó las razones que lo llevaron a poner fin a su ciclo al frente del gremio. El dirigente señaló que tomó la decisión después de una “profunda reflexión” y que ya la puso en conocimiento de la Junta de Dirección General.

Sigue a PULZO en Discover

Comparto mi comunicación a la Junta de Dirección General de la ANDI, afiliados, funcionarios y colaboradores de esta gran entidad, y opinión pública en general pic.twitter.com/Bz1uTEJpzg — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) October 1, 2026

Lee También

En el documento, Mac Master aseguró que su retiro no fue una decisión sencilla, pues inicialmente estaba previsto que la Andi trabajara junto al Gobierno para enfrentar los problemas del país y promover iniciativas relacionadas con el desarrollo económico. Según explicó, el gremio tenía la intención de participar activamente en la búsqueda de soluciones y mantener abiertos los espacios de diálogo con las instituciones.

Sin embargo, afirmó que durante las últimas semanas surgieron “circunstancias inesperadas y preocupantes” que hicieron más complejo el panorama para la Asociación. De acuerdo con el dirigente, las presiones que se presentaron terminaron afectando la capacidad de la Andi para actuar con libertad y cumplir sus funciones con autonomía.

(Vea también: ¿3 empresas motivaron su salida? Los detalles de la renuncia de Bruce Mac Master a la Andi)

Mac Master sostuvo que tanto él como la Junta de Dirección General y la Mesa Directiva intentaron encontrar una salida a la situación. En su carta señaló que se hicieron esfuerzos para mantener los canales de interlocución y que varias personas también participaron en la búsqueda de acuerdos y espacios de diálogo. Pese a esos intentos, aseguró que no fue posible alcanzar una solución.

Una de las principales razones que expuso para dejar el cargo fue su preocupación por las consecuencias que el conflicto pudiera tener sobre los afiliados y los trabajadores de la Andi. “No puedo permitir que circunstancias externas a la Asociación terminen afectando a sus afiliados, sus libertades o su normal desempeño”, escribió el empresario, quien consideró que su salida podría contribuir a proteger a la institución y permitirle continuar con su misión.

En otro apartado, Mac Master vinculó su decisión con la importancia que, según él, tienen la independencia institucional, las libertades y el diálogo dentro de una democracia. También señaló que la Andi debe mantener una actividad gremial “íntegra, independiente, desprovista de agendas paralelas” y acorde con las responsabilidades que la sociedad le ha otorgado.

Finalmente, el ahora expresidente de la Andi agradeció a los empresarios, integrantes de las juntas directivas y trabajadores que lo acompañaron durante su gestión. Aseguró que se retira con “la convicción del deber cumplido” y destacó que la Asociación es más grande que cualquiera de las personas que han estado al frente de ella. También manifestó que continuará trabajando por Colombia, sus instituciones, las libertades y la democracia desde una nueva etapa.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.