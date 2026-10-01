Un verdadero terremoto político y económico sacudió este jueves primero de octubre al sector productivo del país. Bruce Mac Master oficializó su renuncia irrevocable a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) tras permanecer más de 13 años al frente del gremio, poniendo fin a una tensa y desgaste confrontación directa con el Gobierno de Abelardo De La Espriella, cuyas fricciones y cuestionamientos habían puesto en entredicho la estabilidad institucional de la entidad.

Sigue a PULZO en Discover

La salida de Mac Master no ocurre en el vacío. Durante las últimas semanas, el pulso escaló a niveles críticos con el anuncio del retiro de tres gigantescas compañías de la colectividad —Incauca, Providencia y Sucroal—, sumado a la decisión de Coca-Cola Femsa de apartarse de la Cámara de la Industria de Bebidas y evaluar su salida definitiva de la Andi. Todo esto en un escenario donde el Ejecutivo de De La Espriella había girado una orden estricta a su gabinete para vetar cualquier tipo de reunión o interlocución con el histórico dirigente gremial.

Aunque en un principio el líder empresarial intentó capear el temporal defendiendo la autonomía institucional y asegurando que la Andi trascendía a su propia figura, la presión acumulada terminó por quebrar la resistencia. Mediante una extensa y sentida carta dirigida a la Junta de Dirección General, Mac Master reconoció que su ciclo había llegado a su fin: “He llegado a la conclusión de que me corresponde poner fin a mi ciclo al frente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, y he puesto esta decisión en conocimiento de la Junta de Dirección General. No ha sido una decisión sencilla”, expresó.

El dirigente lamentó profundamente que los múltiples esfuerzos de la Mesa Directiva y del propio gremio por tender puentes con la administración nacional resultaran infructuosos. “La Junta de Dirección General, su Mesa Directiva y yo mismo hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para propiciar una solución […] a pesar de lo anterior, todos esos intentos resultaron infructuosos. Lo lamento profundamente, porque siempre he creído en la inteligencia colectiva y en la necesidad de que el Gobierno, el sector productivo y las instituciones puedan trabajar juntos”, puntualizó, manifestando su deseo de que su partida abra la puerta a la reconciliación y a la estabilidad del sector productivo.

Lee También

Tras conocerse la noticia, las reacciones desde el Ejecutivo no se hicieron esperar. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó la dimisión como una determinación estrictamente interna y de carácter autónomo de la agremiación, restándole dramatismo al asunto y subrayando la importancia de mantener flujos de comunicación fluidos entre el empresariado y el Estado.

Con la era Mac Master oficialmente clausurada, se abre un nuevo e incierto capítulo en las relaciones corporativas del país. La elección del sucesor marcará el pulso de cómo navegará el sector privado frente a la agenda económica impulsada por la administración de De la Espriella, donde fichas clave como el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, y el vicepresidente José Manuel Restrepo buscarán reconfigurar los puentes de confianza con los grandes gremios nacionales.