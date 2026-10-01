Bruce Mac Master presentó este jueves 1 de octubre su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), cargo que ocupó durante más de 13 años, según reportó Semana. Su salida se produce en medio de una creciente tensión entre el gremio empresarial, algunos de sus afiliados y el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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La salida de Mac Master ocurre después de varias semanas en las que se hizo evidente el distanciamiento entre el dirigente gremial y la Casa de Nariño. La situación llegó a tal punto que, según versiones conocidas esta semana, el presidente habría pedido a sus ministros que no sostuvieran reuniones con el presidente de la Andi. La posibilidad de extender esa medida a integrantes de la junta directiva del gremio también habría sido analizada.

La versión sobre el supuesto veto fue divulgada por la periodista Vicky Dávila, quien aseguró en X que fuentes del Gobierno le habían confirmado la instrucción. “A partir de ahora, ningún ministro se puede reunir con Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. Están evaluando ampliar el veto a los miembros de junta”, escribió la periodista.

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El distanciamiento también comenzó a tener consecuencias dentro de la propia Andi. Coca-Cola Femsa tomó distancia del gremio y se retiró de la Cámara de Bebidas, mientras que Incauca, Providencia y Sucroal anunciaron su salida de la Asociación. Estos movimientos alimentaron las advertencias sobre una posible pérdida de afiliados en medio de la falta de interlocución con el Gobierno.

Mac Master respondió públicamente a las versiones sobre la crisis y calificó lo que estaba ocurriendo como una “campaña de acciones malintencionadas” contra la reputación de la organización. En un pronunciamiento del 25 de septiembre, hizo un llamado a detener esas acciones y defendió la independencia de la Andi frente a las presiones externas.

“A nombre de más de 1.600 afiliados y del mío propio hago un llamado enfático a suspender la sistemática campaña de acciones malintencionadas para afectar la reputación de una entidad que con seriedad, compromiso y dedicación se ha ganado el respeto de una buena parte de la sociedad colombiana”, manifestó entonces el dirigente gremial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.