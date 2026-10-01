Por: Testigo Directo

Programa de investigación periodística emitido en treinta y cinco canales de televisión en el mundo. Con su slogan: historias diferentes, Testigo Directo se convierte en uno de los magazines periodísticos independientes de reconocimiento en la televisión estadounidense y colombiana, como entre los cibernautas. Visitar sitio

La persecución contra Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias ‘Calarcá’, se ha convertido en uno de los principales objetivos de la Fuerza Pública colombiana. El Gobierno de Abelardo de la Espriella ha endurecido la presión militar y judicial contra las estructuras armadas que permanecen activas en diferentes regiones del país.

Sigue a PULZO en Discover

Amón: la operación que golpeó las estructuras de alias ‘Calarcá’

Uno de los golpes más importantes ocurrió el 27 de agosto de 2026, durante la Operación Amón, desarrollada en zona rural de El Retorno, Guaviare.

De acuerdo con la Presidencia, la acción estuvo dirigida contra campamentos de estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de ‘Calarcá’, y dejó un balance preliminar de siete integrantes muertos, además de la incautación de once fusiles y cinco ametralladoras.

El documento de trabajo señala además que las operaciones se extienden por departamentos como Guaviare, Meta, Antioquia y Norte de Santander. En este escenario, la caída de hombres cercanos a Calarcá representa un objetivo estratégico para las autoridades.

Lee También

(Vea también: “Revisando lo que sirve y lo que no”: canciller Bula confirma cambios profundos al acuerdo con las Farc)

Las amenazas de las disidencias llegaron hasta tres alcaldes

La presión también se ha trasladado a Antioquia. En septiembre, el gobernador Andrés Julián Rendón denunció que las disidencias vinculadas a Calarcá señalaron como “objetivo militar” a los alcaldes de Santa Rosa de Osos, Carolina del Príncipe y Gómez Plata. Las autoridades departamentales atribuyeron la amenaza a una estructura del frente 36.

La ofensiva contra ‘Calarcá’ podría desatar una nueva guerra por el territorio

El panorama plantea un escenario complejo para la seguridad regional. El documento advierte que una eventual afectación a la estructura de mando de ‘Calarcá’ podría debilitar temporalmente a la organización, pero también generar respuestas violentas o disputas territoriales. Entre los factores de tensión aparecen la presencia de otros grupos armados, las economías ilegales y la disputa por corredores estratégicos.

Mientras continúan las operaciones, la pregunta central es hasta dónde llegará la ofensiva estatal y cuál será la respuesta de las estructuras que permanecen bajo el mando de ‘Calarcá’. Por ahora, el jefe disidente continúa siendo uno de los principales objetivos de la Fuerza Pública.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.