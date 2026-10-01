Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El incendio declarado en el Bosque de Galilea, situado entre los municipios de Dolores y Villarrica, mantiene en alerta a las autoridades ambientales y a los organismos de socorro del departamento del Tolima. Desde el jueves 1 de octubre, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) informó que inició una indagación preliminar con el fin de esclarecer las circunstancias que originaron la emergencia y de identificar a los eventuales responsables del siniestro.

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De acuerdo con la información oficial de Cortolima, una de las hipótesis que se están analizando plantea que el incendio podría haber comenzado por una quema agrícola en una finca de la vereda El Piñal, en el municipio de Dolores. Este procedimiento aparentemente se salió de control, expandiéndose hacia la zona de la reserva ambiental, considerada de gran valor ecológico. No obstante, esta versión aún está en proceso de verificación, pues las autoridades continúan recabando elementos que permitan confirmar o descartar esta causa.

La emergencia tiene una característica inusual: se trata de un incendio subterráneo. En este tipo de evento, el fuego consume lentamente materia orgánica situada bajo la superficie del suelo, como raíces, humus (material resultante de la descomposición de restos vegetales) y madera enterrada. Esta situación complica las labores de los cuerpos de emergencia, ya que las llamas frecuentemente no son visibles en la superficie, lo cual dificulta la identificación y extinción total de los focos activos.

Según el reporte más reciente de Cortolima, se han ubicado 11 puntos activos de combustión, de los cuales cuatro se encuentran dentro del Parque Natural Regional. Las áreas afectadas suman cerca de 14 hectáreas entre los municipios de Dolores y Villarrica, alertando sobre el impacto ambiental en este ecosistema.

La respuesta a la emergencia incluye el trabajo conjunto de las comunidades locales, Bomberos de Villarrica, Pereira y Melgar, así como voluntarios de la Defensa Civil de Dolores. Entre las acciones implementadas se encuentra la construcción de líneas de defensa y el aislamiento de los puntos críticos. Cortolima recomendó usar agua captada de la quebrada Los Gallos, llevándola a un reservorio para posteriormente inundar de manera controlada las zonas afectadas, buscando enfriar el material que sigue en combustión bajo tierra.

La investigación en curso determinará el origen exacto del incendio y posibles responsables. En caso de encontrar pruebas, las autoridades ambientales procederán con las acciones legales correspondientes y trasladarán el caso a instancias competentes. Mientras tanto, los esfuerzos de control y mitigación persisten para evitar mayores daños en el Bosque de Galilea.

¿Cuál es el impacto ambiental del incendio subterráneo en el Bosque de Galilea?

El incendio afecta a aproximadamente 14 hectáreas, dañando áreas críticas dentro del Parque Natural Regional. Esta situación pone en riesgo el ecosistema porque el fuego subterráneo consume materia orgánica esencial para la salud del bosque, como raíces y humus, lo que puede dificultar la recuperación de la vegetación.

¿Cómo se están controlando los focos de incendio en el Bosque de Galilea?

La operación reúne a Bomberos de Villarrica, Pereira y Melgar, junto a la Defensa Civil y comunidades locales. Entre las acciones clave destaca el uso de agua de la quebrada Los Gallos, que se lleva a reservorios para inundar gradualmente los puntos afectados, enfriando así el material subterráneo que sigue ardiendo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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