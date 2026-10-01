Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Un suceso inesperado alteró la cotidianidad en la segunda etapa del barrio Jordán, en Ibagué, poniendo en aprietos a un comerciante local. Todo comenzó cuando un hombre fue señalado de haber hurtado un celular. Al verse perseguido por varias personas, este individuo decidió buscar refugio dentro de un establecimiento comercial de la zona. La tensión escaló rápidamente, ya que quienes lo seguían entraron al local en plena persecución, lo que provocó desorden y dejó daños materiales en el negocio.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el relato del propietario del establecimiento, la situación se salió de control cuando varias personas ingresaron simultáneamente durante la persecución. No solo causaron daños visibles en el local, sino que, en medio del caos, el comerciante notó una pérdida considerable de dinero. Según su denuncia, alrededor de $800.000 desaparecieron de la caja registradora mientras las personas buscaban al presunto ladrón dentro del sitio.

El comerciante insistió en que no tenía ninguna relación con el supuesto robo del celular. Sin embargo, terminó siendo uno de los principales afectados, no solo por los destrozos sufridos por su negocio, sino también porque la pérdida del dinero representa un golpe significativo a su economía. Además, de acuerdo con la información disponible, el hombre acusado del hurto fue golpeado durante la persecución, lo que añade otro componente de gravedad al episodio, pues esto implica que el clima de tensión se mantuvo incluso después de que el sospechoso entrara al local.

Este hecho evidencia cómo un incidente de inseguridad en la calle puede derivar rápidamente en consecuencias imprevistas para personas ajenas al delito inicial. El testimonio del dueño del establecimiento comercial, quien relató el daño tanto material como económico sufrido, resalta el impacto que pueden tener estos episodios en la vida diaria de los comerciantes. En este caso, el desenlace fue especialmente perjudicial para un tercero que nada tenía que ver con el robo, pero que enfrentó el desorden y las pérdidas en primera línea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió exactamente en el barrio Jordán de Ibagué según el testimonio del comerciante?

Según la versión del dueño del local, un hombre acusado de robar un celular fue perseguido hasta su establecimiento. Durante la persecución, varias personas entraron en el negocio causando daños y, en medio de ese caos, desaparecieron cerca de $800.000 de la caja registradora, aun cuando él no tenía relación con el robo original.

¿Por qué el hecho terminó perjudicando al comerciante que no estaba involucrado en el presunto hurto?

El comerciante se vio perjudicado porque, aunque no tenía ningún nexo con el robo del celular, su local fue invadido y dañado durante la persecución. Además, aprovechando el desorden, alguien sustrajo una suma importante de dinero de su caja, lo que representa una pérdida económica significativa para él.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.