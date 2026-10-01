Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En la madrugada del 1 de octubre, se presentó un trágico hecho en el barrio San Pedro Alejandrino de Ibagué. Según informó la Policía, la víctima fue identificada como Cristian Fernández, un hombre de 35 años que perdió la vida tras verse involucrado en una discusión dentro de un bar de la zona. De acuerdo con el reporte oficial, la situación se desató cuando otro hombre se acercó a Fernández a pedirle un cigarrillo, lo que desencadenó un intercambio de palabras y, posteriormente, una pelea.

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Durante la riña, las autoridades establecieron que el presunto agresor utilizó un arma cortopunzante para atacar a Cristian Fernández, causándole una grave herida en el brazo izquierdo. Aunque Fernández fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica, no logró sobrevivir a la lesión que le fue ocasionada.

El presunto responsable del ataque, conforme a la información que entregó la Policía, abandonó el bar luego de agredir a Fernández. Inmediatamente, se iniciaron labores investigativas con el fin de identificar y localizar al agresor, aunque hasta el momento no se ha reportado su captura.

El suceso tuvo lugar en una zona conocida por la presencia de varios establecimientos nocturnos. Según las autoridades, minutos antes de los hechos, ya se habían ejecutado controles en el sector, incluyendo la solicitud de documentos de identidad, la consulta de antecedentes y la realización de requisas a personas y establecimientos. Estos procedimientos previos ahora hacen parte de las diligencias para esclarecer los detalles del homicidio y aportar elementos a la investigación en curso.

Por otra parte, la Policía también señaló que Cristian Fernández contaba con tres anotaciones como indiciado: dos de ellas por lesiones personales y una más por lesiones culposas. Cabe mencionar que estas anotaciones corresponden a investigaciones en curso y no a sentencias condenatorias, por lo que no implican una culpabilidad comprobada en los hechos anteriores.

Las autoridades continúan desarrollando la investigación para esclarecer totalmente lo sucedido y determinar la responsabilidad del agresor en este homicidio.

¿Qué ocurrió en el caso de Cristian Fernández en Ibagué?

Cristian Fernández falleció en la madrugada del 1 de octubre en el barrio San Pedro Alejandrino de Ibagué, tras una pelea originada en un bar cuando fue agredido por otro hombre con un arma cortopunzante. Las autoridades investigan la identidad y paradero del responsable, así como los pormenores de lo sucedido, de acuerdo con la información suministrada por la Policía.

¿Qué significa 'lesiones culposas' en los registros judiciales?

El término 'lesiones culposas' hace referencia a daños físicos causados a otra persona sin intención o dolo, es decir, de manera accidental o por negligencia. En el caso de Cristian Fernández, la Policía indicó que tenía una anotación de este tipo, la cual corresponde a una investigación, no a una sentencia condenatoria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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