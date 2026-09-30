Estados Unidos encendió las alertas por la situación de seguridad en Norte de Santander y recomendó a sus ciudadanos evitar los desplazamientos hacia ese departamento y hacia las zonas ubicadas cerca de la frontera con Venezuela.

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La advertencia fue difundida por el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que señalaron un riesgo elevado de ataques por parte de grupos armados ilegales en la región. Dentro de los escenarios mencionados aparecen acciones contra instalaciones de la Policía y de las Fuerzas Militares.

Catatumbo concentra parte de la preocupación expresada por Washington. Según la comunicación estadounidense, estructuras armadas que operan en esa zona han utilizado drones adaptados con explosivos, en ocasiones acompañados de disparos de fusil, para atacar instalaciones estatales.

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La recomendación para los ciudadanos estadounidenses es concreta: evitar Norte de Santander y mantenerse a una distancia mínima de 10 kilómetros de la frontera entre Colombia y Venezuela. La medida responde a factores como delincuencia, secuestro, enfrentamientos entre grupos armados y posibles detenciones.

Además de restringir esos desplazamientos, Estados Unidos pidió extremar las precauciones cerca de estaciones de Policía, edificios gubernamentales e instalaciones militares. También recomendó mantenerse atentos a las noticias locales, evitar confrontaciones con personas armadas y contar con un plan ante posibles emergencias.

La alerta específica para Norte de Santander no afirma que exista un ataque inminente ni identifica una operación concreta en preparación. Su alcance es preventivo y se refiere al aumento del riesgo de acciones violentas en el departamento.

#MUNDO EEUU emite alerta de seguridad para sus connacionales en Colombia ante un “riesgo elevado de ataques por parte de grupos armados ilegales, incluido el ELN, en el norte de Santander”.https://t.co/qVSnCpbdgu pic.twitter.com/XOGTPGlE2N — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2026

Recomendaciones de seguridad para los estadounidenses en Colombia

Además de revisar las condiciones de seguridad de cada zona, el Departamento de Estado recomienda a sus ciudadanos mantenerse atentos a las noticias locales y seguir las indicaciones de las autoridades colombianas ante cualquier situación de riesgo.

También aconseja evitar lugares donde puedan registrarse hechos violentos, así como instalaciones militares, estaciones de Policía y edificios gubernamentales que puedan convertirse en objetivos de ataques. La recomendación incluye mantener un perfil preventivo y contar con un plan para responder ante una eventual emergencia.

Otra de las medidas sugeridas consiste en inscribirse en el programa de inscripción de viajeros inteligentes (STEP), herramienta que permite recibir alertas de seguridad y facilita el contacto con la embajada o los consulados estadounidenses en Colombia.

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