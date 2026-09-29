Por: Caracol TV

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Nuevos detalles han salido a la luz sobre el asesinato de Jonathan McKinsey, ejecutivo de The New York Times, quien murió tras recibir varios disparos en el estacionamiento del Dublin Sports Grounds, en California, Estados Unidos. El hombre, de 40 años, fue encontrado con heridas de bala y declarado muerto en el lugar.

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El crimen estaba precedido por una disputa familiar que incluía un proceso de divorcio, una batalla por la custodia de los hijos y acusaciones de violencia doméstica y abuso infantil, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Los nuevos detalles fueron revelados por ABC7 News/KGO, que informó que McKinsey, de 40 años, fue asesinado alrededor de las 3:00 de la tarde en el estacionamiento del Dublin Sports Complex. La Policía señaló como sospechosos a sus suegros, un matrimonio de 77 años identificado como Shouyong Zhang y Shili Chen.

De acuerdo con el medio, testigos dijeron haber escuchado varios disparos y haber visto a los dos sospechosos disparar contra McKinsey. La Policía logró ubicarlos poco después en una intersección cercana y los arrestó por cargos que incluyen asesinato en primer grado, conspiración para cometer un delito y abuso infantil. Ambos permanecen detenidos en la cárcel de Santa Rita.

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Las autoridades no han informado públicamente cuál fue el móvil del homicidio. Sin embargo, los documentos judiciales revisados por medios estadounidenses muestran que McKinsey y su esposa, Candice Jang, atravesaban un conflictivo proceso de divorcio y una disputa por la custodia de sus hijos.

Según Los Angeles Times, McKinsey había solicitado el divorcio en diciembre de 2025 y estaba prevista una audiencia sobre el estado del proceso para el 2 de octubre. Además, tanto él como Jang habían presentado acusaciones de violencia doméstica y habían solicitado órdenes de protección.

Jang había denunciado ante la Policía que McKinsey supuestamente golpeó en la cara a uno de sus hijos, de 6 años. También lo acusó de un episodio de violencia doméstica ocurrido en 2018, en el que, según su versión, él la habría sujetado y provocado moretones en el brazo izquierdo.

McKinsey se declaró inocente de los cargos relacionados con el presunto abuso infantil, de acuerdo con Los Angeles Times.

Por otro lado, ABC7 News informó que, según los documentos judiciales, en 2025 McKinsey enfrentaba dos cargos menores relacionados con abuso infantil. Uno de los señalamientos estaba relacionado con el supuesto golpe a su hijo de 6 años y otro con un episodio en el que presuntamente dejó solo en casa durante más de una hora a un niño de 2 años. McKinsey se declaró inocente y se esperaba que regresara ante el tribunal la semana siguiente.

McKinsey también presentó acusaciones contra su esposa y sus suegros

Los documentos judiciales también contienen acusaciones formuladas por McKinsey contra integrantes de su familia política.

Según información citada por Los Angeles Times a partir de registros judiciales, McKinsey solicitó una orden de alejamiento contra su esposa y la acusó de haberlo golpeado con una sartén en 2013. También sostuvo que miembros de la familia de Jang habían ejercido violencia y realizado comentarios ofensivos relacionados con su identidad de género.

McKinsey era una persona transgénero y, de acuerdo con documentos citados por medios estadounidenses, alegó que su suegra había utilizado insultos homófobos contra él y uno de los hijos de la pareja. También afirmó que su esposa le había retirado tubos médicos después de un procedimiento relacionado con su transición y que su suegro lo había golpeado en el pecho mientras se recuperaba de una mastectomía.

Estas acusaciones forman parte de los documentos judiciales y fueron presentadas por McKinsey durante el conflicto familiar; no equivalen por sí mismas a determinaciones judiciales sobre los hechos denunciados.

El tiroteo ocurrió en un lugar público

McKinsey fue encontrado con heridas de bala en el estacionamiento del complejo deportivo. Un sargento de la Policía de Dublin que circulaba por la zona vio a una persona tendida en el suelo y se detuvo para investigar. Al mismo tiempo, los operadores de emergencias recibían llamadas al 911 por el tiroteo.

Testigos contaron a medios locales que había personas en la zona cuando ocurrió el ataque. “Este lugar está lleno de gente un sábado”, dijo Kevin Stein a KTVU-TV, además agregó: “Es increíble que hayan hecho eso justo delante de todo el mundo”.

¿Quién era Jonathan McKinsey?

The New York Times confirmó que McKinsey era el director de ingeniería de New York Times Games, cargo que ocupaba desde 2023. Antes de llegar al medio de comunicación trabajó en empresas como Splunk y UKG, de acuerdo con su perfil profesional de LinkedIn. También estudió en Georgia Tech y obtuvo una maestría en la Universidad de California en Berkeley.

Mientras avanza la investigación, los documentos judiciales han permitido conocer el complejo contexto familiar que rodeaba al ejecutivo antes de su muerte.

Ahora, las autoridades deberán determinar ahora las circunstancias del crimen y las responsabilidades penales correspondientes.

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