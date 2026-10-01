El jefe de Estado colombiano y su círculo más cercano protagonizan por estos días un capítulo de profunda alegría y gratitud tras confirmarse la exitosa evolución médica de don Abelardo Gabriel De La Espriella Juris, padre del presidente Abelardo De La Espriella. Después de haber sido sometido a una compleja cirugía a corazón abierto en las instalaciones de la Fundación Cardioinfantil, ubicada en el norte de Bogotá, la salud del progenitor del mandatario ha evolucionado de manera sumamente favorable, disipando la tensión y la zozobra que había generado la intervención.

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La noticia trascendió públicamente luego de que se difundiera una emotiva imagen institucional y familiar en la que se observa al presidente disfrutando de un almuerzo especial al lado de sus seres queridos. En la fotografía, que rápidamente se viralizó en las distintas plataformas digitales, se aprecia a don Abelardo con una actitud vital, sonriente, luciendo una cómoda prenda casual y portando con orgullo los mensajes de apoyo que recibió durante los momentos críticos previos a su ingreso al quirófano. A su lado, el mandatario y su madre posan con expresiones de evidente alivio, reflejando el fin de un periodo de profunda incertidumbre clínica.

Desde el primer instante en que se conoció la necesidad de realizar este procedimiento cardiovascular de alta complejidad, la respuesta de la ciudadanía y de los seguidores del Gobierno se tradujo en una masiva cadena de oraciones y mensajes de solidaridad. Ante esta avalancha de afecto, el propio entorno presidencial enfatizó el profundo agradecimiento hacia la comunidad a través de un comunicado que conmovió a la opinión pública. “Gracias de corazón a todos los que han estado pendientes de su salud, por cada mensaje de cariño y, sobre todo, por sus oraciones. Las hemos recibido con enorme gratitud”, destacaron en la misiva que acompañó la postal del reencuentro.

Los galenos de la prestigiosa clínica bogotana señalaron que el éxito de la intervención radica tanto en la oportuna atención médica como en el estricto cumplimiento de los protocolos posoperatorios a los que ha debido someterse el paciente. Aunque una intervención de esta magnitud exige un riguroso monitoreo y un proceso de rehabilitación lento pero seguro, la fortaleza física y anímica de don Abelardo ha permitido que los plazos de recuperación superen las expectativas iniciales de los especialistas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.