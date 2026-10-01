Por: Caracol TV

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La megacárcel Renacer, ubicada en la zona rural del municipio de Sabanas de San Ángel, Magdalena, se aproxima a su etapa final de construcción luego de años de retrasos y contratiempos presupuestales. De acuerdo con Noticias Caracol, este proyecto, que comenzó en 2021, representa uno de los mayores esfuerzos del país para mejorar la capacidad del sistema penitenciario. Su ejecución ha estado bajo la vigilancia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), entidades encargadas de definir las necesidades técnicas y de seguridad del complejo.

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De acuerdo con los reportes oficiales, la megacárcel Renacer tiene un avance de obra cercano al 86 %. Imágenes recientes revelan la magnitud de la construcción, que abarca 22 hectáreas y cuenta con módulos de reclusión, áreas administrativas y espacios diseñados para operaciones penitenciarias de alta seguridad. La infraestructura fue adaptada durante su desarrollo, pasando de una capacidad inicial prevista para 3.500 privados de la libertad a 1.974 cupos, con cerca de 2.000 internos proyectados para la fase inicial de funcionamiento. Estos cambios respondieron a ajustes técnicos que las entidades participantes consideraron esenciales para su adecuada operación.

En declaraciones a Noticias Caracol, la gobernadora de Magdalena, María Margarita Guerra, abordó los desafíos enfrentados. El proyecto permaneció paralizado durante cuatro años debido a la falta de recursos asignados por el Gobierno Nacional, y solo recientemente retomó su avance. Este retraso generó un considerable aumento de los costos, que en un inicio se estimaban en 183.000 millones de pesos; actualmente la cifra se acerca al doble, a raíz del deterioro producido por la exposición y la necesidad de nuevas intervenciones técnicas.

La cárcel, diseñada para albergar internos de alta peligrosidad, contará con sistemas de control perimetral, vigilancia especializada y estrictas medidas para evitar fugas o incidentes. La mandataria departamental aclaró que, por directriz presidencial, los condenados del Magdalena no cumplirán sus penas en esta sede, que estará reservada para traslados de alta seguridad provenientes de otras regiones. A su vez, las autoridades departamentales avanzan en estudios para garantizar la conectividad y accesibilidad vial del complejo, indispensable para el buen funcionamiento del penal y el ingreso seguro de personal y suministros.

Finalmente, la gobernadora enfatizó la importancia de mayor articulación entre la fuerza pública y el Gobierno Nacional para resguardar la infraestructura, que durante años exigió vigilancia militar pese a estar todavía inconclusa. Insistió en que la gran magnitud del complejo lo define como una verdadera megacárcel, pensada para casi 2.000 internos, y cuya apertura está prevista para iniciar de forma gradual a partir de diciembre.

¿Cuál es la ubicación exacta y por qué fue elegida para la megacárcel Renacer?

La megacárcel Renacer está ubicada en una zona rural del municipio de Sabanas de San Ángel, en el centro del Magdalena, a kilómetros del casco urbano y conectada a la Ruta del Sol por una vía que enlaza con estación Villa. Esta ubicación fue seleccionada en gobiernos anteriores para garantizar el aislamiento de la población carcelaria y civil, con base en criterios de seguridad, disponibilidad de terrenos y control de accesos definidos por la normativa penitenciaria colombiana.

¿Qué ajustes se realizaron en la capacidad y costos de la megacárcel Renacer durante su construcción?

Según la información reportada por Noticias Caracol y declaraciones de la gobernadora del Magdalena, la capacidad del penal fue modificada de 3.500 a 1.974 cupos, principalmente por ajustes técnicos y necesidades operativas detectadas en las fases de ejecución. A la par, los costos iniciales de 183.000 millones de pesos casi se duplicaron debido al prolongado cese de obras, requerimientos de nuevas adecuaciones y daños por exposición a la intemperie mientras estuvo paralizado el proyecto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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