Por: Caracol TV

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Alemania enfrenta uno de los duelos más relevantes de la Liga de Naciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) este jueves, cuando mida fuerzas ante Serbia en la tercera jornada del Grupo A2. El equipo germano se encuentra en una situación delicada, ya que hasta el momento no ha logrado una victoria desde que Jürgen Klopp asumió como director técnico en julio. Según lo informan las declaraciones del propio Klopp recogidas por Noticias Caracol, el compromiso en el Allianz Arena de Múnich es clave para las aspiraciones de Alemania dentro del grupo, ya que sumar los tres puntos es imprescindible para escalar posiciones y mantenerse en la lucha.

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La Selección de Alemania llega tras un empate 1-1 frente a Países Bajos en Ámsterdam y una derrota 0-1 contra Grecia en Augsburgo, ambos partidos definidos en los minutos finales, según evidencia el recuento de resultados divulgado por el mismo medio. Esta tendencia ha sido motivo de análisis por parte de Klopp, quien ha destacado que el equipo "ha puesto en aprietos" a sus rivales en los momentos cruciales de los encuentros, aunque esa labor aún no recibe el reconocimiento que merece. El técnico alemán pidió paciencia con el proceso de renovación que atraviesa la selección, subrayando que juzgar prematuramente a los jugadores puede afectar su desarrollo. "Tener paciencia en este proceso también significa que no evaluamos a los jugadores de inmediato", mencionó durante la rueda de prensa previa al compromiso.

Actualmente, Grecia lidera el Grupo A2 con seis puntos tras conseguir dos victorias. Le sigue Países Bajos con cuatro unidades, mientras que Alemania ocupa la tercera posición con un solo punto y Serbia es cuarta, sin puntos hasta el momento. El encuentro en Alemania estará marcado por la necesidad de ambos equipos de mejorar su ubicación y obtener su primera victoria. De acuerdo con la información de Noticias Caracol, el enfrentamiento directo entre estos dos seleccionados muestra un historial favorable a Alemania, con dieciséis triunfos en veintinueve partidos, frente a ocho victorias de Serbia.

El partido entre Alemania y Serbia, correspondiente a la tercera fecha del Grupo A2 de la Liga de Naciones, se disputará el jueves 1 de octubre a la 1:45 p.m., hora colombiana, en el Allianz Arena de Múnich. La transmisión se podrá seguir en Disney+ Premium.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo llega la selección de Alemania al partido contra Serbia en la Liga de Naciones?

La selección de Alemania llega sin victorias bajo la dirección de Jürgen Klopp, acumulando un empate frente a Países Bajos y una derrota ante Grecia, ambos con desenlaces desfavorables en los minutos finales. Este contexto genera presión para lograr un triunfo que estabilice el proceso de renovación liderado por su entrenador y que permita a los alemanes avanzar en la tabla de posiciones.

¿Cuáles son las estadísticas históricas entre Alemania y Serbia en la Liga de Naciones?

Según datos de Noticias Caracol, Alemania y Serbia se han enfrentado en veintinueve ocasiones, con dieciséis victorias para el combinado germano y ocho triunfos para Serbia. Este historial evidencia una superioridad alemana, aunque cada encuentro en la Liga de Naciones representa una oportunidad diferente para ambos equipos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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