La primera emisión de Noticias Caracol de este lunes 28 de septiembre de 2026 tuvo un cambio importante en su equipo de presentadores. Tras la salida de Daniela Pachón, quien se despidió del informativo el pasado viernes después de casi 11 años en el canal, Alejandra Murgas asumió oficialmente un nuevo rol junto a Nicolás Rojas.

Sigue a PULZO en Discover

El anuncio se hizo en vivo durante la primera edición del noticiero, cuando Rojas presentó a su nueva compañera de set y le dio la bienvenida a esta etapa.

(Lea también: “Llegan a su corazón”: hijo de Yamid Amat compartió emotivo mensaje sobre su padre)

Murgas no ocultó su emoción por comenzar esta nueva etapa dentro del informativo y agradeció la oportunidad de acompañar a los televidentes durante la primera emisión.

“Qué gusto, Nicolás, hacer parte de este equipo madrugador de Noticias Caracol, y por supuesto acompañar a todos los televidentes que a esta hora se conectan con nosotros”, expresó la periodista.

El momento también estuvo acompañado de una conversación más distendida entre los dos presentadores. Nicolás Rojas aprovechó para preguntarle si le costaba madrugar para asumir este horario.

“¿Le cuesta madrugar?”, le preguntó, haciendo referencia a las dudas que algunos habían planteado desde que se conoció su llegada a este turno.

Murgas respondió con humor y recordó sus raíces en la región Caribe:

“No, para nada. Muchos me molestan acá con el tema del amanecer caribe, y en aras del trabajo, menos me cuesta”.

La llegada de Murgas a la primera emisión también generó reacciones entre los seguidores del informativo y usuarios de redes sociales. Algunos destacaron el nuevo reto profesional que asumió la comunicadora y le enviaron mensajes de felicitación por esta etapa.

Entre los comentarios se leen mensajes como: “Merecido ese cambio, y los retos y desafíos que eso conlleva”, “te admiro mucho, eres inmensa” y “te felicito por ese nuevo logro profesional”. Otros usuarios recordaron que Murgas ya había tenido participación en diferentes espacios del noticiero y celebraron su regreso a la primera emisión.

¿Quién es Alejandra Murgas?

Aunque para algunos televidentes su aparición en este horario puede representar una novedad, Alejandra Murgas lleva varios años vinculada a Noticias Caracol. La periodista, oriunda de Barranquilla, se incorporó al informativo en 2018, inicialmente para cubrir las noticias de la región Caribe.

Es profesional en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe. Antes de llegar a la televisión nacional, trabajó en El Heraldo y desarrolló labores relacionadas con comunicación institucional en el Cesar.

(Vea también: Periodista de Noticias Caracol se despidió al aire y con sentido mensaje: “Era como un matrimonio”)

También ha participado en proyectos audiovisuales, entre ellos el documental ‘Mar de colores’, y formó parte de ‘Expedición Cóndor de los Andes’, producción emitida por Señal Colombia.

“Nuevos comienzos”: así fue la bienvenida de Nicolás Rojas a Alejandra Murgas, nueva presentadora de las mañanas de Noticias Caracol Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻 https://t.co/Qn3x1ZNqNo pic.twitter.com/M7zVpDRsxT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 28, 2026

Con el paso de los años, Murgas fue adquiriendo mayor presencia frente a las cámaras y ampliando su participación dentro de Noticias Caracol. Después de trasladarse a Bogotá, comenzó a aparecer en diferentes emisiones del informativo, entre ellas las de fines de semana y festivos, además de la edición del mediodía.

Su trayectoria también ha recibido reconocimientos. En 2021, obtuvo el Premio Nacional Consuelo Araújo Noguera, galardón entregado por el Círculo de Periodistas de Valledupar. Ahora, la periodista asume un nuevo desafío profesional al convertirse en una de las caras de la primera edición de Noticias Caracol, acompañando a Nicolás Rojas en las mañanas.

La llegada de Murgas se produce pocos días después de la emotiva despedida de Daniela Pachón, quien cerró su ciclo en el canal tras casi 11 años y confirmó que continuará su carrera profesional en la radio.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.