El universo de la lucha libre profesional afronta un momento de profunda tristeza tras confirmarse la muerte del luchador británico Ben Satterley a los 40 años de edad, recién cumplidos el pasado 22 de agosto.

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Mediante una nota institucional, la firma AEW ratificó el deceso del deportista, quien el pasado sábado compitió en la cartelera de ‘All Out’ enfrentando al mexicano Andrade. De ahí la sorpresa a nivel general.

Satterley cosechó fama internacional por su destacada etapa en WWE, escenario donde conquistó el título de peso crucero y obtuvo además el cinturón máximo de NXT (categoría inicial de esa compañía).

A lo largo de su brillante trayectoria sobre el cuadrilátero, el atleta brilló también en promotoras de enorme prestigio como New Japan Pro-Wrestling y 1 Pro Wrestling.

“All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, conocido como Pac. Firmó con All Elite Wrestling en 2019 y ostentó múltiples campeonatos de AEW y compitió en algunos de los combates más memorables de la historia de AEW. Nuestras condolencias van dirigidas a la familia, amigos y fanáticos de Satterley”, apuntó el comunicado.

Pese a que el luchador ya no pertenecía a su nómina, voceros de WWE expresaron su pesar recordando pasajes memorables vividos por el gladiador previo a su partida en 2018.

“Triste al enterarme de la muerte de Ben Satterley, conocido en WWE como Neville. Tuve el placer de trabajar con Ben en los primeros días de NXT. Ese momento, de NXT Arrival, marcó el comienzo de una nueva era para esa marca y para los hombres y mujeres en ella… y Ben fue una fuerza mayor detrás de eso”, afirmó Triple H, exluchador y actual director de contenidos de la WWE.

“Era un talento extraordinario y aún más amable ser humano. Mis pensamientos están con su familia, amigos y fans en todo el mundo”, agregó el directivo estadounidense, uno de los grandes referentes históricos en la lucha libre a nivel internacional.

Marcelo Rodríguez, reconocido comentarista en español de WWE, reaccionó ante la partida de Satterley señalando que “al final, no importa para qué compañía trabajamos, qué lugar ocupamos o qué nombre aparece en una pantalla. En esta Industria, todos somos una misma familia”.

“Lo que importa es la calidad del ser humano que somos y la huella que dejamos. Descansa en paz, Adrian. Buen viaje”, apuntó el narrador hispano acerca del atleta.

Las razones detrás del deceso de Benjamin Satterley no han sido reveladas oficialmente por AEW, organización donde se mantenía activo como superestrella principal. De ahí, miles de fanáticos siguen en vilo.

Personificando a ‘Pac’, el competidor estuvo presente en la velada del pasado sábado denominada ‘All Out’, cayendo derrotado en el combate ante ‘Andrade El Ídolo’.

Momentos después retornó al escenario para arremeter contra otros competidores como parte del espectáculo, siendo esa su última aparición pública antes de su inesperado fallecimiento.

Se aguarda la difusión de un dictamen médico oficial para esclarecer los motivos de esta dolorosa pérdida que conmociona a los seguidores del deporte espectáculo, en medio del misterio para muchos fanáticos ante el tema.

Su último combate fue ante 9.456 espectadores y, a pesar de que perdió, al terminar se dio la mano con su rival en el cuadrilátero, para recibir un posterior reconocimiento por su capacidad.

Este es un video en el que es posible observar la capacidad atlética de ‘Pac’ en la lucha libre a sus 40 años de edad.

Hace 24 horas, Pac estaba compitiendo ante Andrade. Ahora ya no está. Tenía solo 40 años. La vida es una mierda. pic.twitter.com/jKGgVzvj0b — Alejandro Gómez (@SrAlexGomez) September 28, 2026

Era miembro de una agrupación en AEW denominada los Death Riders y fue el primer campeón All-Atlantic, conocido como el título internacional, y doble campeón Trios en AEW, empresa a la que se unió en 2019.

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