Por: Caracol TV

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Sebastián Viera, director técnico del Junior de Barranquilla, no escatimó en autocrítica tras la derrota 3-1 sufrida frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, por la Liga BetPlay II-2026, de acuerdo con el reporte de Noticias Caracol. Al terminar el encuentro, Viera señaló con claridad las falencias que condenaron a su equipo, explicando que los errores en zona defensiva resultaron determinantes y que la actitud displicente de sus jugadores fue uno de los factores protagonistas.

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El entrenador reconoció que las desconcentraciones fueron evidentes desde el inicio, y que Nacional aprovechó esto para marcar la diferencia: "¿Sorprendernos? No, para nada. Sabíamos lo que nos iba a hacer Nacional, pero entramos muy displicentes. El primer gol de pelota quieta, el segundo con un balón a la espalda del lateral y eso nos costó mucho; no entramos como teníamos que entrar y nos costó carísimo", expresó el técnico, citado por Noticias Caracol. Viera añadió que, aunque Junior logró reaccionar y anotar, una nueva desconcentración en un balón detenido durante el segundo tiempo terminó por sentenciar el juego.

En su argumento, Viera profundizó sobre el estado anímico del grupo, destacando como algo positivo la capacidad de sus dirigidos para recomponerse tras los primeros golpes y no caer en el reproche interno, actitud que consideró fundamental a pesar de la situación adversa. "Después del minuto 16 nos metimos en el partido y no bajamos la cabeza. En otro momento, capaz que en la situación que estamos nos empezamos a reprochar entre todos y nos empezamos a caer, pero el grupo se levantó", remarcó. Sin embargo, fue insistente en que las desconcentraciones defensivas fueron determinantes ante un rival de peso como Atlético Nacional.

Finalmente, el director técnico explicó la estrategia planteada para el encuentro: la idea era neutralizar el mediocampo de Nacional, espacio en el que, según indicó, el rival suele reforzar con varios jugadores y la presencia de un "falso ‘9’", término que describe a un delantero que retrocede para sumarse al medio y crear superioridad numérica. Según Viera, el Junior buscó cerrar esos espacios, lográndolo en algunas etapas del partido y ajustando durante el segundo tiempo. Sin embargo, dichas correcciones no alcanzaron para revertir el resultado en el marcador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Sebastián Viera considera que Junior perdió ante Atlético Nacional en la Liga BetPlay?

Sebastián Viera señaló que la derrota de Junior frente a Atlético Nacional se debió a fallos defensivos y una actitud displicente de sus jugadores. El entrenador reconoció las desconcentraciones en jugadas clave, especialmente en pelotas detenidas y desatenciones en la defensa, factores que Nacional supo capitalizar para convertir los tres goles.

¿Qué significa ‘falso 9’ en el fútbol y cómo intentó Junior neutralizarlo?

El término ‘falso 9’ hace referencia a un jugador que, aunque se ubica como delantero central, se retrasa para participar en la creación de juego y sumar presencia en el mediocampo. Sebastián Viera explicó que Junior intentó contrarrestar la superioridad numérica de Nacional en esa zona cerrando espacios y ajustando la marca, pero solo en algunos tramos del partido fue efectivo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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