Por: Caracol TV

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La cárcel Renacer, situada en el departamento del Magdalena, se encuentra en la etapa final de su construcción luego de un proceso que inició en 2021. Esta obra, supervisada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) junto al Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se integra a los planes estatales de ampliar la capacidad del sistema penitenciario colombiano, de acuerdo con información publicada por Noticias Caracol.

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Las imágenes reveladas recientemente permiten observar los avances en la infraestructura, ubicada en una zona rural de Sabanas de San Ángel, un municipio al centro del Magdalena. El complejo se sitúa a varios kilómetros del casco urbano, con acceso habilitado desde la Ruta del Sol mediante la vía que lleva a la estación Villa. La elección del enclave respondió a criterios de seguridad, facilidad de control de accesos y la necesidad de contar con un terreno lo suficientemente amplio para el desarrollo de las áreas operativas indispensables.

Atendiendo la relevancia estratégica del nuevo centro penitenciario, autoridades departamentales están desarrollando estudios para mejorar la conectividad vial. Estas adecuaciones buscan garantizar el acceso fluido del personal administrativo y de custodia, así como el ingreso constante de proveedores y vehículos de servicios que serán requeridos una vez la cárcel esté en funcionamiento.

Durante la construcción del proyecto se realizaron ajustes significativos. El diseño inicial preveía una capacidad de alojamiento para cerca de 3.500 personas privadas de la libertad, pero tras múltiples modificaciones técnicas el cupo total se redujo a 1.974 internos. Las entidades responsables comunicaron que, en su fase inicial, la cárcel estará en condiciones de recibir cerca de 2.000 reclusos. Estas modificaciones respondieron a necesidades operativas detectadas a lo largo de la ejecución.

La infraestructura de Renacer ocupa un terreno de 22 hectáreas con varios módulos de reclusión, zonas administrativas y áreas de servicios, además de robustos sistemas de seguridad, cerramientos y puntos de vigilancia. El diseño incorpora niveles diferenciados de seguridad entre el perímetro externo y los módulos donde permanecerán los internos. Actualmente, se llevan a cabo adecuaciones finales, trabajos de instalación y la terminación de áreas específicas, mientras se reporta un avance del 86 % en la obra.

Recientemente, directivos de USPEC, INPEC y el Ministerio de Justicia efectuaron visitas técnicas y mesas de trabajo para coordinar las últimas fases de la construcción, definir procedimientos y verificar los requisitos previstos antes del inicio de operaciones. El inicio de actividades en el complejo dependerá de la culminación de estos trabajos, así como de las respectivas verificaciones técnicas que exige el sistema penitenciario nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la capacidad final de la cárcel Renacer en Magdalena?

La capacidad final de la cárcel Renacer fue ajustada durante la ejecución del proyecto y pasó de una cifra inicial de cerca de 3.500 personas privadas de la libertad a un total de 1.974 cupos, según la información oficial difundida por Noticias Caracol. Las autoridades mencionan que en la fase inicial de operación el centro penitenciario podrá albergar aproximadamente 2.000 internos, como resultado de los ajustes técnicos realizados durante la construcción.

¿Quién supervisa la construcción de la cárcel Renacer y en qué estado de avance se encuentra?

La supervisión de la cárcel Renacer está bajo responsabilidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), en coordinación con el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Según los reportes oficiales, el avance de la obra es del 86 %, mientras continúan las tareas de adecuación y terminación previa a su entrada en funcionamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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