Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

La construcción del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá avanza, pero su entrega se ha reprogramado para diciembre de 2028, según informó el Distrito y el concesionario Sencia, en una revelación realizada por Noticias Caracol. Este aplazamiento significa un año más de trabajo respecto al cronograma inicial. Ahora mismo, los primeros movimientos de tierra y las labores de excavación en el oriente del actual estadio marcan el inicio de la transformación de uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de la ciudad. En esta fase preliminar se ejecutan trabajos cruciales como el pilotaje, que serán la base estructural para soportar la gran obra que se avecina.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información oficial del Distrito, el nuevo estadio tendrá cerca de 70 metros de altura e incorporará una cubierta retráctil que servirá para proteger la cancha y dar cabida a distintos tipos de eventos. Además, el diseño proyecta una capacidad que superará los 60.000 espectadores, un avance significativo frente a la estructura actual. Entre las novedades técnicas destacan la gradería sur retráctil y automática, cuyo mecanismo permitirá adaptar el espacio según la naturaleza de cada evento. Asimismo, la construcción incluirá cinco canchas de fútbol alternas, pensadas para preservar la calidad de la grama y apoyar el mantenimiento general del escenario.

El estadio también dará un salto en tecnología y seguridad. De acuerdo con Noticias Caracol, está previsto instalar más de 800 cámaras de seguridad —un aumento considerable respecto a las 300 actuales— incluyendo sistemas con Inteligencia Artificial. La conectividad será otro eje: el nuevo edificio estará apto para hasta 90.000 dispositivos conectados y el número de puntos de acceso superará los 1.500, una mejora notoria para quienes asistan a partidos y conciertos. El sistema de ingreso contará con 200 torniquetes con reconocimiento facial y la infraestructura incluirá más de 900 unidades sanitarias, pasando de las 274 actuales, además de suites y camerinos ampliados.

El diseño adoptará una configuración isóptica, técnica que garantiza que todos los puestos tengan visual clara al terreno de juego; en términos técnicos, la línea de visión subirá de los 52 milímetros actuales a 90 milímetros. La nueva altura y el diseño de la cubierta, según el Distrito, ayudarán a reducir hasta en un 30 % la propagación del ruido. También destacan una pantalla LED de 400 metros cuadrados y un avanzado sistema de grúas para lograr que los montajes de eventos se hagan en solo dos días, frente a los siete días que se requieren hoy.

Durante el tiempo de obra, el estadio actual seguirá en funcionamiento hasta que la nueva infraestructura esté lista. El concesionario aclaró que los costos adicionales serán asumidos por sus accionistas, sin modificar los pagos al Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo estará listo el nuevo estadio El Campín de Bogotá?

Según la información suministrada por el Distrito y Sencia, la entrega del nuevo estadio El Campín de Bogotá está prevista para diciembre de 2028. Esta nueva fecha corresponde a una extensión de doce meses respecto al cronograma inicial, y se debe a las ampliaciones de capacidad y ajustes técnicos implementados durante la planificación.

¿Cuáles son las principales innovaciones tecnológicas y de infraestructura del nuevo estadio El Campín?

Entre las novedades más destacadas del nuevo estadio se incluyen una cubierta y gradería sur retráctiles, más de 800 cámaras con Inteligencia Artificial, 200 torniquetes con reconocimiento facial, una capacidad de conexión para 90.000 dispositivos y una pantalla LED exterior de 400 metros cuadrados. Además, se implementará una configuración isóptica para mejorar la visibilidad en todas las localidades y un sistema de grúas que reducirá los tiempos de montaje de eventos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.