Por: VALORA ANALITIK

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Los ministerios de Minas y Energía y de Hacienda actualizaron los precios de la gasolina y el diésel para Colombia durante octubre de 2026. Estos precios van a estar vigentes desde el primer día del mes indicado. Para la gasolina habrá un aumento de $46 por galón en toda Colombia, lo que equivale a una variación frente a agosto de 0,29%.

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Mientras que los precios del diésel o del ACPM van a permanecer estables, según lo confirmaron las entidades. A lo que añadieron que el ajuste mencionado es consecuencia de la actualización del precio reconocido a productores de etanol, que es uno de los componentes al interior de los precios de la gasolina.

¿Cómo queda el precio de la gasolina desde el primero de octubre?

El promedio de precios para las trece principales ciudades en la gasolina se ubicó en $15.933. Capitales como Bogotá, ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla tendrán un costo de la gasolina superior a dieciséis mil pesos, mientras que en Cartagena, Cúcuta y Pasto los precios serían menores.

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De otro lado, el diésel se ubicaría en once mil trescientos veinte pesos por galón en las trece principales ciudades. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Montería tendrían precios superiores a once mil doscientos pesos por galón, mientras que los más económicos se encontrarían en Cúcuta, con nueve mil cuatrocientos ochenta y seis pesos por galón.

En el comunicado hicieron mención de que el etanol es un biocombustible que se produce a partir de la caña de azúcar y que esta es una actividad que se concentra particularmente en el Valle del Cauca, que a su vez es una de las regiones más afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Con lo cual, lo que se busca, según lo mencionaron las carteras, es generar alivios para que haya una aceleración de la recuperación.

Como se mencionó anteriormente, el diésel no tendrá cambios en octubre. Con lo que el Gobierno extiende por segundo mes consecutivo, desde su mismo inicio, la estabilidad en los precios de este combustible, también bajo el marco de emergencia causado por el terremoto.

“Esta decisión fue posible gracias a la actualización de los componentes que hacen parte de su estructura de precios, que permitió evitar el traslado al consumidor de mayores costos durante el mes”, afirmaron las carteras.

Algo que adicionaron es que se requirieron menos recursos del presupuesto para sostener este precio, lo que, según dijeron, significó un ahorro fiscal de $15.803 millones durante octubre.

#AHORA El @MinEnergiaCo del gobierno De la Espriella informa aumento en el precio de la gasolina corriente en $46 por galón para el mes de octubre. Mantiene estable el valor del ACPM pic.twitter.com/qqgygJczYZ — Valora Analitik (@ValoraAnalitik) October 1, 2026

¿Qué pasó con el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles?

Datos de la ANIF señalaron que en septiembre el precio en el exterior se ubicó en $19.820 por galón, mientras que a nivel nacional alcanza cerca de $11.400 por galón.

El precio internacional del diésel se disparó desde julio de 2026. Datos del Centro de Pensamiento Económico Anif revelaron que, mientras se encontraba en enero en $11.900 por galón, pasó a costar en septiembre $19.820, lo que significó un alza de 67%.

Mientras esto sucede en el exterior, los precios a nivel nacional apenas han tenido un alza de 3%, pasando de $11.062 a $11.399. El hecho de que en Colombia haya un precio más barato del diésel es porque este combustible se encuentra subsidiado por el Estado a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC. Con lo cual se evita que el valor del galón internacional se traslade al costo a nivel local.

Iván Arroyave, el economista, manifestó que, con el alza del precio internacional y con el congelamiento de los precios internos, la brecha en el FEPC se amplía, con lo cual hay mayor presión sobre las finanzas públicas que tienen que subsidiar este combustible para mantener sus precios en los niveles mencionados.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.