Por: VALORA ANALITIK

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Frente a rumores sobre la supuesta compra de Nubank del banco Monzo en Inglaterra, el banco señaló que, dentro de sus prácticas generales, no brinda comentarios sobre oportunidades específicas. Y adicionalmente aclaró que no está buscando realizar una transacción con esta entidad financiera.

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La organización dirigida por David Vélez manifestó que siente confianza y mantiene el foco en consolidar su posición en Brasil, junto con maximizar su escala de negocios en Colombia y México, así como fortalecer su presencia en EE. UU. Y también en otras latitudes a través de Nu Global.

A la fecha de brindar esta afirmación, sus acciones se incrementaron. La compañía agregó que las decisiones para invertir se basan en retornos esperados, alineación estratégica, creación de valor a largo plazo y en la ejecución de prioridades.

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“Nu evalúa regularmente oportunidades que puedan respaldar su crecimiento y objetivos a largo plazo, incluyendo alianzas, inversiones y adquisiciones”, concluyó la compañía.

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