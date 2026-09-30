El Banco de Bogotá avanza en su estrategia de finanzas abiertas mediante el uso de APIs, con las que busca integrar sus servicios financieros directamente en las plataformas digitales utilizadas por empresas y personas. La entidad espera alcanzar $1 billón en nueva transaccionalidad a través de estas herramientas durante 2026.

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Entre enero y agosto, el banco acumuló cerca de $604.480 millones en transacciones mediante APIs, frente a los $220.000 millones registrados entre marzo y diciembre de 2025. Agosto marcó un récord mensual, con alrededor de $107.000 millones, según los datos reportados por la entidad.

La estrategia busca cambiar la relación tradicional entre los usuarios y el banco. En lugar de obligar al cliente a ingresar al portal bancario, las empresas aliadas pueden incorporar los servicios financieros dentro de sus propias plataformas. El aliado administra la experiencia y el Banco de Bogotá se encarga de procesos como validación, aprobación y movimiento del dinero.

Para las empresas, las soluciones incluyen pagos de nómina y proveedores, recaudos, consulta de saldos y movimientos, tesorería y factoring. También permiten que operaciones como el pago de empleados se realicen directamente desde los sistemas donde las compañías administran sus procesos.

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En el segmento de personas, el banco ofrece integraciones relacionadas con cuentas de ahorro, financiación de vehículos y vivienda y recepción de remesas. Por ejemplo, un trabajador puede abrir una cuenta desde la plataforma de nómina de su empresa, mientras que un comprador de vehículo puede conocer su cuota y recibir una respuesta de crédito dentro del sistema del concesionario.

Uno de los próximos desarrollos será una solución de tarjeta de crédito que permitirá emitir, evaluar y aprobar el producto desde plataformas de terceros, como comercios electrónicos y billeteras digitales. La intención es evitar redireccionamientos y reducir la necesidad de que el usuario entregue nuevamente información que ya suministró.

Con esta estrategia, el Banco de Bogotá busca aprovechar el crecimiento del Open Finance y llevar sus servicios financieros al entorno digital donde los clientes ya realizan sus actividades.

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