A la espera de que la Corte Constitucional defina el futuro de la reforma pensional, los pensionados, tanto del nuevo como del viejo sistema, deberán ajustarse a las condiciones que impone la nueva norma.
Si bien se respetan los derechos adquiridos, se establecen, por ejemplo, algunos nuevos descuentos para las mesadas más altas en el país.
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Los pensionados en Colombia de mesadas medias y bajas no verán nuevos descuentos u obligaciones, pero tampoco alivios como el de reducir el compromiso del pago de la totalidad de la salud.
Los descuentos por salud a los pensionados en Colombia
- Hoy, Hasta 1 SMLMV: El porcentaje de cotización a salud es del 4 %
- Superior a 1 SMLMV y hasta 3 SMLMV: El porcentaje de cotización a salud es del 10 %
- Superior a 3 SMLMV: El porcentaje de cotización a salud es del 12 %
Recurrentemente, los pensionados en Colombia piden a la mesa de concertación revisar la posibilidad de reducir el compromiso sobre el pago para el sistema de salud.
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Lo más probable es que a finales de este año, cuando se instale la mesa de concertación del salario mínimo, se revise esta opción, la cual los jubilados suelen llevar siempre al debate.
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