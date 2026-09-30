Por: VALORA ANALITIK

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A la espera de que la Corte Constitucional defina el futuro de la reforma pensional, los pensionados, tanto del nuevo como del viejo sistema, deberán ajustarse a las condiciones que impone la nueva norma.

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Si bien se respetan los derechos adquiridos, se establecen, por ejemplo, algunos nuevos descuentos para las mesadas más altas en el país.

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Los pensionados en Colombia de mesadas medias y bajas no verán nuevos descuentos u obligaciones, pero tampoco alivios como el de reducir el compromiso del pago de la totalidad de la salud.

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Recurrentemente, los pensionados en Colombia piden a la mesa de concertación revisar la posibilidad de reducir el compromiso sobre el pago para el sistema de salud.

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Lo más probable es que a finales de este año, cuando se instale la mesa de concertación del salario mínimo, se revise esta opción, la cual los jubilados suelen llevar siempre al debate.

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