Por: El Espectador

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La reforma pensional presentada por el gobierno de Gustavo Petro ha regresado a la agenda legislativa de la Cámara de Representantes en medio de fuertes debates, intensificados por recientes decisiones judiciales de alto impacto, como la "muerte política" que el Consejo de Estado decretó para Iván Name, expresidente del Senado y miembro de la Alianza Verde. Esta determinación, de acuerdo con información consignada por El Espectador, surgió tras comprobar que Name, actualmente recluido en la cárcel La Picota, estuvo involucrado en el escándalo relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se habrían entregado coimas con recursos públicos para favorecer reformas gubernamentales.

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La solicitud formal para investigar la incidencia de estos hechos en el trámite de la reforma pensional fue presentada por Simón Molina, vicepresidente de la Cámara de Representantes y miembro del partido Creemos. En un documento de 12 páginas remitido a la Corte Constitucional, Molina pidió determinar si las conductas de Name —descritas en el reciente fallo del Consejo de Estado— tuvieron algún efecto sobre la aprobación de la citada reforma en el Senado. Argumenta que, en al menos 14 de las 16 sesiones más relevantes para el proyecto, Name no estuvo al frente de la dirección integral de las sesiones, o delegó el control a otros miembros de la Mesa Directiva, una circunstancia que, según Molina, habría pasado por alto cuando la Corte aprobó la mayoría del articulado de la Ley 2381 de 2024.

La controversia se agrava debido a que durante el proceso legislativo, según testimonios del caso Ungrd, se habría producido un desfalco de recursos para sobornar a miembros del Congreso, incluidos Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y la Cámara, respectivamente. Sin embargo, tanto Name como otros implicados han rechazado rotundamente estas acusaciones de ilegalidad.

La Corte Constitucional declaró constitucionales la mayoría de artículos de la reforma pensional, pero ordenó la devolución de al menos nueve artículos a la plenaria de la Cámara por vicios de trámite. De acuerdo con El Espectador, esto significa que la puesta en marcha del nuevo sistema está supeditada a la discusión y aprobación final de esos artículos, la cual debe darse en menos de un mes, antes de una última revisión de la Corte. La decisión está generando intensos debates, y ya circulan diversas propuestas para modificar la estructura de pilares de la reforma impulsada por el ejecutivo.

¿Qué implica la muerte política de Iván Name para la reforma pensional?

La muerte política de Iván Name, determinada por el Consejo de Estado, incrementa el escrutinio judicial y político en torno a la aprobación de la reforma pensional, pues se investiga si sus acciones incidieron en el trámite legislativo. Si se comprueba alguna irregularidad relevante, podría incluso afectar la validez de algunos artículos clave de la reforma.

¿Cuándo y cómo se reanudará el debate sobre los artículos pendientes de la reforma pensional?

La Corte Constitucional ordenó que la Cámara de Representantes discuta y defina, en un plazo máximo de un mes, los artículos que fueron devueltos por vicios de trámite. Solo después de esta sesión plenaria y la revisión final del alto tribunal, la nueva normativa pensional podría entrar en vigencia en Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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