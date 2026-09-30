Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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De la Espriella Lawyers, reconocida firma de abogados fundada por Abelardo De la Espriella, fue sancionada con el pago de 571 millones de pesos, según una decisión tomada el 22 de septiembre de 2026 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La sanción corresponde a hechos ocurridos en 2018, cuando Abelardo De la Espriella aún formaba parte de la firma, antes de su desvinculación en 2025. Este fallo definitivo se centra en un proceso relacionado con el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un contrato firmado con Saludvida EPS.

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La controversia tuvo su origen en un acuerdo suscrito en noviembre de 2018 entre Saludvida y De la Espriella Lawyers. El contrato establecía un pago de 3.000 millones de pesos por concepto de honorarios, así como una prima de éxito por 15.000 millones, lo que elevó el valor total del contrato a 18.000 millones de pesos, de acuerdo con información reseñada en los reportes del caso.

La firma de abogados argumentó ante las autoridades que sus servicios jurídicos estaban relacionados con la prestación de servicios de salud, motivo por el cual sostenía que debían estar excluidos del cobro del IVA. Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que el objeto real del contrato era la defensa jurídica de la EPS y de sus representantes, y que por esta razón los servicios jurídicos prestados sí estaban sujetos al cobro de ese impuesto.

En el desarrollo del proceso, los magistrados refutaron la posición de la firma, descartando que se tratara simplemente de una diferencia de interpretación de las normas tributarias. Por el contrario, acogieron el argumento de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), autoridad encargada de velar por el cumplimiento de la normatividad tributaria, e identificaron un “desconocimiento del derecho” por parte de la sociedad. El fallo, consignado en una sentencia de 32 páginas, ratificó la decisión previamente adoptada por la DIAN y mantuvo la obligación de pagar la millonaria sanción impuesta.

¿Por qué la firma De la Espriella Lawyers fue sancionada con una multa millonaria?

De la Espriella Lawyers recibió la sanción de 571 millones de pesos porque el Tribunal determinó que los servicios jurídicos brindados a Saludvida EPS estaban sujetos al IVA, pero la firma argumentó de manera incorrecta que debían estar excluidos. El tribunal y la DIAN concluyeron que hubo un desconocimiento de la ley tributaria en el caso concreto, y por esto se mantuvo la sanción.

¿Qué es el IVA y cómo afecta a los contratos de servicios jurídicos?

El IVA, o Impuesto al Valor Agregado, es un gravamen aplicado en Colombia a la venta de bienes y prestación de ciertos servicios. En este caso, se discutía si los servicios jurídicos prestados estaban o no exentos de dicho impuesto. El Tribunal determinó que, como el contrato era de defensa jurídica, sí debía pagarse el IVA correspondiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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