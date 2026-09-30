Por: CENET

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) correspondientes a agosto de 2026. Las cifras revelan un comportamiento mixto en los principales indicadores del mercado laboral, con un incremento en la tasa de desocupación frente al mismo mes del año anterior.

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A nivel nacional, la tasa de desocupación se ubicó en 9,4%, superior al 8,6% registrado en agosto de 2025. La tasa global de participación fue de 63,3%, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 57,4%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al año anterior.

En el conjunto de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la desocupación llegó a 9,1%, frente al 7,8% observado en agosto de 2025. La participación laboral se redujo a 65,8% y la ocupación a 59,8%, evidenciando un retroceso en comparación con los resultados del año previo.

(Vea también: Desempleo bajó en Colombia, pero un sector clave perdió más de 200.000 trabajadores)

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El trimestre móvil junio–agosto de 2026 mostró una tasa de desocupación nacional de 8,5%, levemente inferior al 8,7% del mismo periodo de 2025. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la desocupación fue de 8,6%, frente al 8,2% del año anterior.

En cuanto a la población ocupada, el total nacional fue de 23,7 millones de personas. Las ramas que más restaron a la variación fueron industrias manufactureras (-240 mil ocupados), actividades artísticas y de entretenimiento (-102 mil) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-91 mil). Por el contrario, sectores como comercio y reparación de vehículos (+150 mil), administración pública y salud (+96 mil) y construcción (+80 mil) aportaron positivamente al empleo.

En términos de posición ocupacional, los descensos más marcados se observaron en jornaleros o peones (-154 mil) y empleados domésticos (-118 mil). En contraste, aumentaron los obreros y empleados del gobierno (+124 mil) y los obreros particulares (+75 mil).

El ranking de ciudades para el trimestre móvil junio–agosto de 2026 mostró las mayores tasas de desocupación en Quibdó (23,8%), Cartagena (14,4%) y Sincelejo (12,9%). Las menores tasas se registraron en Bucaramanga (7,3%), Medellín (7,5%) y Bogotá (7,9%).

Finalmente, la población fuera de la fuerza de trabajo alcanzó 15,1 millones de personas, concentrada principalmente en oficios del hogar (53,9%) y en quienes se encontraban estudiando (23,5%).

Estos resultados reflejan un mercado laboral con señales de presión en las principales ciudades, acompañado de variaciones sectoriales que muestran tanto pérdidas como incrementos en el empleo.

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