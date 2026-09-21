Por: CENET

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La economía colombiana mantuvo una tendencia de crecimiento anual en julio, con una variación de 1,11 %, según reveló el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) divulgado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Al observar la información ajustada por efectos estacionales y de calendario, el índice alcanzó los 130,01 puntos. Esto representó una diferencia positiva de 1,08 % respecto al mismo mes del año anterior, lo que indica una persistencia en el avance económico pese a señales de menor velocidad.

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De acuerdo con el boletín técnico del DANE, este comportamiento se describe como positivo, pero con una moderación en el ritmo respecto a lo evidenciado en meses anteriores. El informe sostiene que “la actividad de la economía colombiana mantiene una tendencia de crecimiento, pero con desaceleración frente al comportamiento observado en 2025”. En el análisis del desempeño por sectores, se destaca que las actividades terciarias —como comercio, transporte, alojamiento, servicios financieros, educación y salud— impulsaron el resultado agregado, con una expansión de 2,59 % en la serie original del índice. Además, contribuyeron con 1,36 puntos porcentuales al total del ISE, consolidándose como el motor principal de la dinámica económica reciente.

En contraposición, las actividades primarias —que incluyen agricultura, ganadería, pesca y minería— sufrieron una contracción de 3,72 %. Así mismo, el sector secundario, correspondiente a industria y construcción, cayó 2,29 % durante el mismo periodo. El DANE señaló que “la recuperación de los servicios y del comercio compensó parcialmente la caída en las actividades productivas de base” y subrayó que los resultados de julio reflejan el impacto de factores climáticos y de menores compras externas, especialmente visibles en la producción agrícola y minera.

En el acumulado anual entre enero y julio, el ISE reporta un avance de 2,62 %. Esta cifra supera levemente el 2,60 % registrado en el mismo intervalo de 2025, consolidando un panorama de crecimiento moderado. El ISE, referencia mensual para proyectar la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), indica que el desempeño económico se sostiene gracias, sobre todo, al dinamismo de los servicios y el consumo interno. Mientras tanto, el ajuste de las ramas productivas responde a un entorno de menor dinamismo tanto interno como externo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles sectores impulsaron el crecimiento de la economía colombiana en julio, según el DANE?

De acuerdo con el DANE, las actividades terciarias —es decir, comercio, transporte, alojamiento, servicios financieros, educación y salud— fueron las más decisivas en el crecimiento del ISE registrado en julio, con un incremento de 2,59 % y una contribución de 1,36 puntos porcentuales al índice total, lo que muestra el peso del sector servicios y el consumo interno en el desarrollo económico reciente.

¿Por qué las actividades primarias y secundarias presentaron caídas en el ISE de julio?

Según el DANE, la disminución en las actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca y minería) y secundarias (industria y construcción) estuvo relacionada con factores climáticos adversos y la reducción de la demanda externa durante julio, lo cual incidió especialmente en la producción agrícola y minera, contribuyendo así al menor dinamismo de estos sectores frente al resto de la economía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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