Por: El Espectador

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En el contexto reciente de la Universidad Nacional de Colombia, el proceso de admisión ha estado marcado por una notable disminución en el número de aspirantes. Según datos de la propia institución, en el examen más reciente se inscribieron 39.397 personas, cifra que representa la más baja en dos décadas y una caída de hasta el 48 %, según lo registraron varios medios de comunicación. Esta tendencia, no obstante, no es nueva: como reseña El Espectador, en el año 2022 solo 21.335 jóvenes se presentaron al examen para el segundo semestre académico, mientras que en 2021 la cifra fue de 23.468 y en 2025 se registraron 25.167 inscritos, de acuerdo con los registros de la Universidad Nacional en su página oficial de estadísticas.

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Mario Alberto Pérez, director nacional de Admisiones de la Universidad Nacional, indica que este fenómeno ilustra una disminución sostenida en la demanda de aspirantes a la educación superior, un proceso que ya se evidenciaba antes de la pandemia. Pese a esta reducción, el número de matrículas nuevas en pregrado se ha mantenido constante en los últimos años: cada semestre se admiten entre 6.000 y 7.000 estudiantes y entre 4.500 y 5.000 finalmente se matriculan en pregrado por primera vez.

Entre los factores que explican esta baja en inscripciones, se destacan los demográficos. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la proporción de jóvenes de 16 años o menos en la población colombiana pasó del 35,9 % a inicios del milenio al 24,9 % en 2024, y se prevé que en 2070 esta cifra descienda al 13,9 %. Esto ha llevado al cierre de muchas sedes educativas, según reportes de El Espectador. Además, otros elementos entran en juego: la transformación en los intereses de los nuevos bachilleres, la demanda de programas más flexibles y de corta duración y la diversificación de la educación superior pública fuera de Bogotá. Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), destaca cómo la ampliación de la oferta en diferentes regiones les permite a los jóvenes encontrar opciones más cercanas a sus lugares de origen.

Pérez reconoce que esto plantea retos para la Universidad Nacional, especialmente en la necesidad de ajustar la oferta académica, flexibilizar los currículos y comunicar el valor de la formación profesional. Un desafío que, afirma, radica en lograr que los estudiantes comprendan la importancia y las conexiones entre los programas curriculares y su desarrollo profesional y personal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué han bajado las inscripciones a la Universidad Nacional en los últimos años?

La disminución en las inscripciones a la Universidad Nacional responde principalmente a cambios demográficos, como la reducción de jóvenes en edad de ingresar a la educación superior, la transformación en los intereses de los bachilleres que buscan opciones académicas más cortas y la diversificación de la oferta educativa pública en otras regiones del país, como explican fuentes de la propia universidad y reportes de El Espectador.

¿Qué se entiende por flexibilización curricular en la Universidad Nacional?

La flexibilización curricular hace referencia a la capacidad de la universidad de adaptar sus programas académicos para responder a los nuevos intereses de los estudiantes y las demandas del mercado laboral, permitiendo trayectorias educativas menos rígidas y ciclos de formación más cortos, según declaraciones del director nacional de Admisiones, Mario Alberto Pérez, recogidas por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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