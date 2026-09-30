Por: El Espectador

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El instrumento de compra de cartera que propone el Gobierno como salida a la crisis financiera del sistema de salud no se limita únicamente a un movimiento urgente de recursos hacia hospitales y clínicas. De acuerdo con el análisis presentado, la dinámica es más compleja de lo que parece a simple vista. En esencia, esta medida consiste en que el Estado paga directamente a los proveedores de servicios de salud —como hospitales y clínicas— las facturas que una Entidad Promotora de Salud (EPS) en dificultades ha reconocido. Sin embargo, tras esta operación se esconde una discusión más profunda sobre la responsabilidad última de los costos originados por problemas financieros en el sistema de salud.

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La legislación colombiana no es ajena a la figura de compra de cartera. Ya existen mecanismos previstos para que EPS e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) puedan recurrir a este tipo de acuerdos, concebidos originalmente para mejorar la liquidez y asegurar la continuidad en la atención de los pacientes. La condición fundamental es que la deuda esté reconocida y conciliada; así, los fondos públicos van directamente al prestador correspondiente.

Lo que cambia en el contexto actual es la magnitud y el significado de utilizar esta herramienta en el marco de una crisis más profunda. Según señala la información, surgen preguntas sobre si el Estado, al intervenir financieramente y pagar deudas acumuladas que el sistema no ha podido solucionar, está admitiendo un problema de fondo en la suficiencia y el flujo de recursos. Esta visión se refuerza tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional que, en enero de 2025, declaró incumplimientos en el financiamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), advirtiendo que no se podía demostrar su suficiencia para cubrir todos los servicios del plan de beneficios.

Bajo este panorama, la compra de cartera reconocida por el Estado podría entenderse no solo como una ayuda puntual, sino como la asunción de una responsabilidad estructural que el sistema no ha podido resolver. Además, surge la duda sobre lo que recibe el Estado a cambio de asumir estos pagos. Si la intervención pública busca salvar entidades y garantizar la continuidad del servicio, la diferencia entre préstamo, rescate o capitalización se vuelve difusa. La experiencia de Fogafín en las crisis bancarias de las décadas pasadas se cita como ejemplo de participación estatal con reglas y salidas claras.

En conclusión, la compra de cartera puede responder a una urgencia inmediata, pero si existe una insuficiencia estructural, la medida podría no solucionar el problema de fondo. Al final, la verdadera pregunta es quién sostiene financieramente el sistema y quién termina asumiendo ese costo en última instancia.

¿Qué implica para el sistema de salud colombiano la compra de cartera por parte del Estado?

La compra de cartera implica que el Estado asume directamente deudas que las EPS reconocen pero no han pagado a los prestadores. Esto puede verse como una solución a corto plazo ante la falta de liquidez, pero también pone en discusión si el problema de fondo es estructural, como advierte la Corte Constitucional respecto a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación.

¿Cuál es la diferencia entre rescate financiero, capitalización y compra de cartera en salud?

Mientras la compra de cartera consiste en que el Estado paga directamente a los prestadores por deudas reconocidas, el rescate financiero puede significar simplemente prestar recursos para subsanar problemas de liquidez. La capitalización, en cambio, implica que el Estado adquiere una participación patrimonial en la entidad intervenida, estableciendo condiciones para su saneamiento y posible recuperación del capital público invertido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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