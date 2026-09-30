El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, planteó abrir un debate sobre la edad de jubilación en Colombia y propuso que mujeres y hombres tengan la misma edad para pensionarse.

Sigue a PULZO en Discover

Según el magistrado, la medida permitiría avanzar hacia una mayor equidad dentro del sistema pensional, aunque reconoció que existen diferencias en las condiciones laborales y en las responsabilidades de cuidado que enfrentan las mujeres.

Lenis señaló que los cambios demográficos, la alta informalidad laboral y las dificultades financieras del sistema hacen necesario discutir reformas estructurales.

También consideró que, ante el aumento de la esperanza de vida, debería analizarse un incremento general de la edad de retiro, debido a que las pensiones tendrían que pagarse durante más tiempo.

Lee También

El presidente de la Corte sostuvo que elevar la edad de jubilación podría ser una alternativa frente a aumentar las tasas de cotización o el número de semanas requeridas.

Además, advirtió que la informalidad limita la cobertura pensional y propuso avanzar hacia un modelo de cotización más ligado al ciudadano que al empleo formal.

Finalmente, alertó sobre la caída de la natalidad, que reducirá el número de trabajadores jóvenes frente al crecimiento de la población adulta mayor. Por ello, consideró necesario buscar nuevas fuentes de financiación para garantizar la sostenibilidad del sistema.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.