Por: Noticiero 90 minutos

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Tras el reciente sismo que sacudió diferentes regiones de Colombia, la respuesta solidaria por parte de los habitantes de Cali no se hizo esperar. Diversos sectores de la ciudad han desplegado campañas para apoyar a las comunidades que resultaron más afectadas por la emergencia. De acuerdo con la Alcaldía de Cali, en coordinación con la Cruz Roja Colombiana, se pusieron en marcha alternativas para que quienes deseen colaborar puedan realizar donaciones económicas destinadas a la asistencia de las familias damnificadas.

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El objetivo, según la administración distrital, es recaudar recursos que fortalezcan las acciones de ayuda humanitaria, como la entrega de kits básicos y el acompañamiento a quienes sufrieron las consecuencias directas del movimiento telúrico. Tanto la Alcaldía de Cali como la Cruz Roja Colombiana han hecho un llamado a la ciudadanía para que, dentro de sus posibilidades, se unan a esta iniciativa que busca facilitar el proceso de recuperación de las zonas dañadas.

La Cruz Roja Colombiana, reconocida organización en la labor humanitaria, habilitó distintos canales para recibir los aportes económicos. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, las personas interesadas pueden donar a través de la llave Bre-B con el número 0092364010, la cuenta corriente del Banco de Bogotá 256670803, o la cuenta corriente de Davivienda 0560455069996490, registrada a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, NIT 899999025-3. También se pueden realizar donaciones mediante la aplicación Daviplata o en el portal oficial de la Cruz Roja Colombiana.

Por otro lado, la Cámara de Comercio de Cali también participa en la movilización solidaria, habilitando canales para recibir aportes dirigidos específicamente a las familias del Pacífico colombiano afectadas por el terremoto. Las donaciones pueden hacerse mediante el código QR de la campaña, visible en diferentes piezas informativas, o a través de la llave 890399001, con el fin de incrementar los recursos disponibles para las comunidades impactadas por la emergencia.

De esta manera, tanto entidades públicas como privadas y la misma ciudadanía caleña articulan esfuerzos para afrontar las dificultades derivadas del sismo, canalizando la ayuda a través de instituciones avaladas y legalmente constituidas, con el propósito de brindar respuesta eficaz e inmediata a los afectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los canales oficiales para donar a los damnificados del sismo en Cali?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali y la Cruz Roja Colombiana, los canales habilitados incluyen la llave Bre-B 0092364010, la cuenta corriente del Banco de Bogotá 256670803, la cuenta de Davivienda 0560455069996490 registrada a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (NIT 899999025-3), además de la aplicación Daviplata y el portal oficial de la Cruz Roja Colombiana. También puede aportar a través de la Cámara de Comercio de Cali mediante el código QR de la campaña o la llave 890399001.

¿Cómo se garantizará que las donaciones lleguen a las familias damnificadas?

Según lo informado por la Alcaldía de Cali, las donaciones serán canalizadas por la Cruz Roja Colombiana, organización encargada de liderar la atención humanitaria en los territorios afectados. Por su experiencia y reconocimiento, se busca asegurar que el apoyo económico recolectado sea destinado a la asistencia y acompañamiento de quienes más lo necesitan tras la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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