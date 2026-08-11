Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Colombia atraviesa una difícil situación tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió el lunes 10 de agosto, con epicentro en el departamento del Chocó. De acuerdo con la información suministrada, la emergencia ha movilizado a numerosos ciudadanos, así como a entidades y organizaciones en diversas regiones, quienes trabajan para atender la crisis y responder a las necesidades inmediatas de las comunidades impactadas.

Sigue a PULZO en Discover

En respuesta a la magnitud del desastre, se encuentra activa la campaña ‘Colombia un solo corazón’, liderada por la primera dama, Ana Lucía Pineda. Esta iniciativa reúne una red nacional de puntos de solidaridad destinados a recibir donaciones y prestar apoyo a las familias damnificadas. Las ayudas humanitarias se distribuyen en varias ciudades, entre ellas Quibdó, Cali, Pereira, Manizales y Armenia, donde se han abierto espacios específicos para la recolección de víveres y otros elementos necesarios.

Según detalles compartidos, en Cali se han establecido destinos concretos para las donaciones, mientras que en Valledupar funciona el Centro de Solidaridad en la carrera 23 #4-116, MZ A, Casa 14, conjunto residencial Callejas, y en Pailitas, Cesar, el punto habilitado es la emisora Universal Stereo en el barrio El Bosque.

La red de solidaridad también cuenta con presencia en otros lugares clave. En Bucaramanga, el punto de acopio principal es el Centro de Solidaridad, ubicado en la calle 54 #21A-07, barrio La Concordia. Para Cartagena, las parroquias Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Bocagrande, Cristo Rey en Crespo y el Banco de Alimentos de Cartagena se encuentran entre los sitios receptores de ayuda.

La campaña se extiende a regiones como Riohacha, Ibagué, Casa Loma, Cúcuta, Medellín y Montería, donde funcionan varios puntos de solidaridad. En Bogotá se han habilitado lugares en GUAULA, CODABAS y Unicentro. Por su parte, en Barranquilla, la Casa Abelardista—ubicada en la carrera 49C #80-76—recibe alimentos no perecederos, medicamentos y líquidos en horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

Quienes deseen realizar aportes económicos pueden transferir recursos a las cuentas bancarias divulgadas por la campaña, como la Fundación Colombia Luz y Sonrisas en Banco de Bogotá (cuenta de ahorros #125128462) y la Corporación Organización El Minuto de Dios en Davivienda (cuenta de ahorros 0040 0024 0970). La información aquí expuesta proviene del reporte del Noticiero 90 Minutos.

¿Cuáles son los puntos de acopio habilitados para ayudar a afectados por el terremoto en Colombia?

Los puntos de acopio anunciados están distribuidos en ciudades como Cali, Valledupar, Bucaramanga, Cartagena, Montería, Bogotá y Barranquilla, así como en otros territorios mencionados por la campaña ‘Colombia un solo corazón’. Para consultar direcciones exactas y horarios, es fundamental acudir a las fuentes oficiales mencionadas en el artículo.

¿Cómo puedo donar dinero a la campaña de ayuda tras el terremoto en Chocó?

Las donaciones económicas pueden realizarse en cuentas de ahorros de la Fundación Colombia Luz y Sonrisas en Banco de Bogotá (número 125128462) o de la Corporación Organización El Minuto de Dios en Davivienda (número 0040 0024 0970). Toda la información ha sido publicada por el Noticiero 90 Minutos en el marco de la respuesta nacional a la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.