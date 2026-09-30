Para quienes tienen a Temu y Shein entre sus aplicaciones favoritas para comprar ropa, accesorios o toda clase de productos, hay un punto que les puede dar tranquilidad: el nuevo decreto sobre trabajo forzoso no significa que estas plataformas queden bloqueadas en Colombia.

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Según explicó Mauricio Gómez en la información compartida, la norma no establece actualmente un veto para los productos provenientes del sudeste asiático ni de otros países. En otras palabras, los usuarios pueden seguir entrando a estas plataformas y haciendo compras mientras no exista una medida específica que restrinja determinados productos o procedencias.

Qué cambia con ‘apps’ como Temu y Shein con nuevo decreto en Colombia

¿Entonces qué cambia? El decreto le entrega a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) facultades para iniciar investigaciones relacionadas con el posible uso de trabajo forzoso en la fabricación de mercancías que llegan al país. A partir de esas investigaciones, la entidad podría establecer restricciones sobre productos que cumplan con los criterios previstos.

Esto significa que, por ahora, Temu y Shein no tienen prohibida su operación en Colombia por cuenta de esta medida. El escenario podría cambiar si, después de las investigaciones correspondientes, la autoridad determina que determinados bienes deben quedar incluidos en una lista de restricción.

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El trasfondo de la decisión también está relacionado con la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos. De acuerdo con la explicación compartida, la adopción de medidas contra productos asociados al trabajo forzoso busca responder, entre otros factores, a las condiciones que Estados Unidos ha tenido en cuenta para establecer sus aranceles a Colombia.

La información señala que Colombia estaría pagando actualmente un arancel de 12,5 %, mientras algunos países comparables tendrían una tarifa de 10 %. Por eso, ambos gobiernos ya estarían adelantando conversaciones para buscar modificaciones en las condiciones comerciales.

Además, según lo explicado, la próxima semana podría haber reuniones en Washington para avanzar en esas negociaciones. Una delegación del Gobierno colombiano viajaría a Estados Unidos, encabezada por el ministro de Hacienda, con una agenda que también incluye encuentros con el Fondo Monetario Internacional.

Por ahora, entonces, quienes compran en Temu o Shein no tendrían que dejar de hacerlo por este decreto. La clave estará en las investigaciones que adelante la DIAN y en las eventuales restricciones que puedan establecerse posteriormente sobre productos específicos.

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