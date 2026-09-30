Por: EL PILON SA

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La Fiscalía General de la Nación vinculó a un empleado de un banco en Valledupar y a otros dos hombres en una investigación que involucra un presunto fraude con la suplantación de 19 clientes y el retiro de más de $870 millones entre el 18 de abril y el 9 de agosto de 2024. El principal implicado, Claudio David Coronado Aragón, ocupaba un puesto en una entidad bancaria de la capital del Cesar y, conforme a la información recopilada por el ente acusador, habría aprovechado sus accesos a los sistemas internos para modificar datos esenciales de los usuarios.

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Según la Fiscalía, la investigación fue liderada por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos. Los resultados iniciales apuntan a que Coronado Aragón habría usado tanto sus propias credenciales como las de otros empleados del banco para crear falsas novedades biométricas en el sistema. Esas alteraciones habrían permitido gestionar la reposición no autorizada de tarjetas débito y crédito, así como autorizar la entrega de los nuevos plásticos a terceros no autorizados.

Además, la Fiscalía informó que el funcionario habría cambiado las claves de acceso de algunos clientes, lo que facilitó la transferencia de fondos de las cuentas suplantadas hacia productos financieros controlados por terceros. Este proceder no solo vulneró la seguridad bancaria, sino que también puso en riesgo la confianza de los usuarios en el sector financiero.

En el marco de la investigación, también fueron involucrados Jairo Alberto Cornelio Oyola y Karls Lewis Guzmán Jiménez. De acuerdo con las autoridades, ambos habrían recibido parte del dinero sustraído en sus cuentas, posteriormente realizando retiros en cajeros automáticos ubicados en Valledupar, Bogotá y Cali, además de efectuar compras en establecimientos comerciales.

Los tres procesados enfrentan cargos por el delito de hurto por medios informáticos agravado, en el contexto de un procedimiento penal especial abreviado. Durante las audiencias preliminares realizadas en Becerril, Cesar, la juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Claudio David Coronado Aragón, validando el requerimiento de la Fiscalía. Por su parte, Cornelio Oyola y Guzmán Jiménez deberán cumplir detención domiciliaria mientras avanza el proceso penal.

¿Cómo operó el fraude informático detectado por la Fiscalía en Valledupar?

La Fiscalía indicó que el fraude consistió en que el principal implicado, empleado del banco, usó sus credenciales y las de otros trabajadores para modificar información biométrica de los clientes. Así, consiguió la reposición no autorizada de tarjetas débito y crédito, que luego fueron entregadas a terceros. Además, alteró claves de acceso, permitiendo transferir los recursos a cuentas de otras personas, quienes los retiraron en diferentes ciudades o hicieron compras con ellos.

¿Qué consecuencias enfrenta Claudio David Coronado Aragón por el presunto fraude bancario?

Según lo determinado en las audiencias, una juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para Claudio David Coronado Aragón. Esto implica que debe permanecer privado de la libertad mientras continúa el proceso penal por hurto por medios informáticos agravado, procedimiento impulsado por la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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